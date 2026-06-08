Відмова вишу у вступі через розшук ТЦК: юрист порадив отримати документ

Студенти в аудиторії. Фото: КНУ ім. Шевченка

Громадяни України мають право вступати на навчання до вишів навіть за наявності розшуку ТЦК. Але деякі виші можуть відмовити у такому праві. В цій ситуації громадянин має право отримати письмову відмову і оскаржити її у суді.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Вступ у виш із розшуком

Студенти вітчизняних вищих навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації. Відстрочка надається на увесь час навчання.

Вступ військовозобов’язаних громадян у виші не є забороненим. Вони мають право вступати і навчатися, отримувати вищу освіту.

До юристів звернувся громадянин, який планує вступити на навчання в один із вишів. При цьому, зазначив чоловік, він раніше був оголошений у розшук ТЦК за порушення військового обліку.

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Відмову вишу потрібно отримати у письмовому вигляді

Громадянин зазначив, що йому неофіційно повідомили про можливі проблеми із вступом, пов’язані саме з фактом розшуку. Чоловік поцікавився, чи справді у нього не приймуть документи у виші.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що ситуація є неоднозначною. Формально, пояснив Дерій, проблем бути не повинно: "Наразі законодавством не заборонено вступати до ВНЗ з розшуком".

Разом з тим, додав юрист, ці проблеми можуть виникнути: "Деякі виші дійсно вимагають спочатку зняти його та надати чистий е-ВОД з "Резерв+". Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що потрібно буде зробити, якщо у вступі громадянину таки відмовлять: "Отримайте письмову відмову у зарахуванні на навчання від вишу та оскаржуйте її в адміністративному суді".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, які документи потрібні військовозобов'язаним для вступу до вишу.

Під час дії воєнного стану військовозобов’язаний громадянин, вступаючи до вищого навчального закладу, має надати військово-обліковий документ. Це може бути приписне посвідчення, військовий квиток чи тимчасове посвідчення.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, коли студентів і вчителів не призвуть до лав ЗСУ.

Мобілізація громадян, які не досягли 25-річного віку, можлива за умови, що вони отримали статус "військовозобов’язаний громадянин". Але для тих осіб, які мають пряме відношення до системи освіти, існує право на відстрочку від мобілізації.