Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Отказ в поступлении из-за розыска ТЦК: юрист советует получить документ

Отказ в поступлении из-за розыска ТЦК: юрист советует получить документ

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 06:30
Отказ вуза в поступлении из-за розыска ТЦК: юрист посоветовал получить документ
Студенты в аудитории. Фото: КНУ им. Шевченко

Граждане Украины имеют право поступать на обучение в вузы даже при наличии розыска ТЦК. Но некоторые вузы могут отказать в таком праве. В этой ситуации гражданин имеет право получить письменный отказ и обжаловать его в суде.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Поступление в вуз с розыском

Студенты отечественных высших учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации. Отсрочка предоставляется на все время обучения.

Поступление военнообязанных граждан в вузы не является запрещенным. Они имеют право поступать и учиться, получать высшее образование.

К юристам обратился гражданин, который планирует поступить на обучение в один из вузов. При этом, отметил мужчина, он ранее был объявлен в розыск ТЦК за нарушение воинского учета.

Читайте также:

Отказ вуза нужно получить в письменном виде

Гражданин отметил, что ему неофициально сообщили о возможных проблемах с поступлением, связанные именно с фактом розыска. Мужчина поинтересовался, действительно ли у него не примут документы в вузе.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, отметил, что ситуация неоднозначна. Формально, пояснил Дерий, проблем быть не должно: "Сейчас законодательством не запрещено поступать в вузы с розыском".

Вместе с тем, добавил юрист, эти проблемы могут возникнуть: "Некоторые вузы действительно требуют сначала снять его и предоставить чистый е-ВУД с "Резерв+". Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что нужно будет сделать, если во вступлении гражданину таки откажут: "Получите письменный отказ в зачислении на обучение от вуза и обжалуйте его в административном суде".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие документы нужны военнообязанным для поступления в вуз.

Во время действия военного положения военнообязанный гражданин, поступая в высшее учебное заведение, должен предоставить военно-учетный документ. Это может быть приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, когда студентов и учителей не призовут в ряды ВСУ.

Мобилизация граждан, не достигших 25-летнего возраста, возможна при условии, что они получили статус "военнообязанный гражданин". Но для тех лиц, которые имеют прямое отношение к системе образования, существует право на отсрочку от мобилизации.

ТЦК и СП розыск абитуриент
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации