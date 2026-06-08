Отказ вуза в поступлении из-за розыска ТЦК: юрист посоветовал получить документ

Студенты в аудитории. Фото: КНУ им. Шевченко

Граждане Украины имеют право поступать на обучение в вузы даже при наличии розыска ТЦК. Но некоторые вузы могут отказать в таком праве. В этой ситуации гражданин имеет право получить письменный отказ и обжаловать его в суде.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Поступление в вуз с розыском

Студенты отечественных высших учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации. Отсрочка предоставляется на все время обучения.

Поступление военнообязанных граждан в вузы не является запрещенным. Они имеют право поступать и учиться, получать высшее образование.

К юристам обратился гражданин, который планирует поступить на обучение в один из вузов. При этом, отметил мужчина, он ранее был объявлен в розыск ТЦК за нарушение воинского учета.

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Отказ вуза нужно получить в письменном виде

Гражданин отметил, что ему неофициально сообщили о возможных проблемах с поступлением, связанные именно с фактом розыска. Мужчина поинтересовался, действительно ли у него не примут документы в вузе.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, отметил, что ситуация неоднозначна. Формально, пояснил Дерий, проблем быть не должно: "Сейчас законодательством не запрещено поступать в вузы с розыском".

Вместе с тем, добавил юрист, эти проблемы могут возникнуть: "Некоторые вузы действительно требуют сначала снять его и предоставить чистый е-ВУД с "Резерв+". Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что нужно будет сделать, если во вступлении гражданину таки откажут: "Получите письменный отказ в зачислении на обучение от вуза и обжалуйте его в административном суде".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие документы нужны военнообязанным для поступления в вуз.

Во время действия военного положения военнообязанный гражданин, поступая в высшее учебное заведение, должен предоставить военно-учетный документ. Это может быть приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, когда студентов и учителей не призовут в ряды ВСУ.

Мобилизация граждан, не достигших 25-летнего возраста, возможна при условии, что они получили статус "военнообязанный гражданин". Но для тех лиц, которые имеют прямое отношение к системе образования, существует право на отсрочку от мобилизации.