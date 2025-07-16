Електронні документи — чи законно з боку ТЦК не приймати е-ВОД

"Резерв+", документ в смартфоні. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Електронний військово-обліковий документ має однакову силу із паперовим. Тому територіальний центр комплектування не має права відмовляти у використанні такого документу під час оформлення відстрочки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може йому територіальний центр комплектування відмовити у відстрочці, не взявши до уваги електронний військово-обліковий документ.

"Відмова приймати електронний військово-обліковий документ є незаконною", — підкреслив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Він нагадав, що згідно з пунктом 58 постанови КМУ 560 під час подання заяви військовозобов’язаний пред’являє військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі). Заява військовозобов’язаного підлягає обов’язковій реєстрації в день її подання.

Також згідно з пунктом 9 постанови КМУ 559 військово-обліковий документ в електронній формі (у тому числі роздрукований) та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу.

Як подавати е-ВОД і оскаржувати відмову ТЦК

"Подавайте роздрукований е-ВОД з "Резерв+" або "Дії", — порадив Дерій.

Якщо ж громадянину таки відмовлять, то тут є два варіанти подальших дій:

пройти ВЛК, згенерувавши направлення через "Резерв+";

оскаржувати бездіяльність ТЦК у судовому порядку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливе бронювання з електронним військово-обліковим документом.

Додамо, ми повідомляли про те, коли електронний військово-обліковий документ можуть визнати недійсним.