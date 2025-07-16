Електронні документи — чи законно з боку ТЦК не приймати е-ВОД

Відмова приймати е-ВОД — чому це рішення ТЦК незаконне
Електронний військово-обліковий документ має однакову силу із паперовим. Тому територіальний центр комплектування не має права відмовляти у використанні такого документу під час оформлення відстрочки.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Чому ТЦК не має права ігнорувати електронний військово-обліковий документ
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може йому територіальний центр комплектування відмовити у відстрочці, не взявши до уваги електронний військово-обліковий документ.
"Відмова приймати електронний військово-обліковий документ є незаконною", — підкреслив у відповіді юрист Владислав Дерій.
Він нагадав, що згідно з пунктом 58 постанови КМУ 560 під час подання заяви військовозобов’язаний пред’являє військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі). Заява військовозобов’язаного підлягає обов’язковій реєстрації в день її подання.
Також згідно з пунктом 9 постанови КМУ 559 військово-обліковий документ в електронній формі (у тому числі роздрукований) та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу.
Як подавати е-ВОД і оскаржувати відмову ТЦК
"Подавайте роздрукований е-ВОД з "Резерв+" або "Дії", — порадив Дерій.
Якщо ж громадянину таки відмовлять, то тут є два варіанти подальших дій:
- пройти ВЛК, згенерувавши направлення через "Резерв+";
- оскаржувати бездіяльність ТЦК у судовому порядку.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливе бронювання з електронним військово-обліковим документом.
Додамо, ми повідомляли про те, коли електронний військово-обліковий документ можуть визнати недійсним.
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