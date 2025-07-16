Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Відмова приймати е-ВОД — чому це рішення ТЦК незаконне

Відмова приймати е-ВОД — чому це рішення ТЦК незаконне

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 00:30
Електронні документи — чи законно з боку ТЦК не приймати е-ВОД
"Резерв+", документ в смартфоні. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Електронний військово-обліковий документ має однакову силу із паперовим. Тому територіальний центр комплектування не має права відмовляти у використанні такого документу під час оформлення відстрочки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Чому ТЦК не має права ігнорувати електронний військово-обліковий документ

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може йому територіальний центр комплектування відмовити у відстрочці, не взявши до уваги електронний військово-обліковий документ.

"Відмова приймати електронний військово-обліковий документ є незаконною", — підкреслив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Він нагадав, що згідно з пунктом 58 постанови КМУ 560 під час подання заяви військовозобов’язаний пред’являє військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі). Заява військовозобов’язаного підлягає обов’язковій реєстрації в день її подання.

Також згідно з пунктом 9 постанови КМУ 559 військово-обліковий документ в електронній формі (у тому числі роздрукований) та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу.

Як подавати е-ВОД і оскаржувати відмову ТЦК

"Подавайте роздрукований е-ВОД з "Резерв+" або "Дії", — порадив Дерій.

Якщо ж громадянину таки відмовлять, то тут є два варіанти подальших дій:

  • пройти ВЛК, згенерувавши направлення через "Резерв+";
  • оскаржувати бездіяльність ТЦК у судовому порядку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливе бронювання з електронним військово-обліковим документом.

Додамо, ми повідомляли про те, коли електронний військово-обліковий документ можуть визнати недійсним.

відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані резерв військово-обліковий документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації