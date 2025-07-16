Электронные документы — законно ли со стороны ТЦК не принимать е-ВУД

"Резерв+", документ в смартфоне. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Электронный военно-учетный документ имеет одинаковую силу с бумажным. Поэтому территориальный центр комплектования не имеет права отказывать в использовании такого документа при оформлении отсрочки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли ему территориальный центр комплектования отказать в отсрочке, не приняв во внимание электронный военно-учетный документ.

"Отказ принимать электронный военно-учетный документ является незаконным", — подчеркнул в ответе юрист Владислав Дерий.

Он напомнил, что согласно пункту 58 постановления КМУ 560 при подаче заявления военнообязанный предъявляет военно-учетный документ (военно-учетный документ в электронной форме). Заявление военнообязанного подлежит обязательной регистрации в день его подачи.

Также согласно пункту 9 постановления КМУ 559 военно-учетный документ в электронной форме (в том числе распечатанный) и военно-учетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу.

Как подавать е-ВУД и обжаловать отказ ТЦК

"Подавайте распечатанный е-ВУД с "Резерв+" или "Дії", — посоветовал Дерий.

Если же гражданину таки откажут, то здесь есть два варианта дальнейших действий:

пройти ВВК, сгенерировав направление через "Резерв+";

обжаловать бездействие ТЦК в судебном порядке.

Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли бронирование с электронным военно-учетным документом.

Добавим, мы сообщали о том, когда электронный военно-учетный документ могут признать недействительным.