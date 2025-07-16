Электронные документы — законно ли со стороны ТЦК не принимать е-ВУД

Отказ принимать е-ВУД — почему это решение ТЦК незаконно
Электронный военно-учетный документ имеет одинаковую силу с бумажным. Поэтому территориальный центр комплектования не имеет права отказывать в использовании такого документа при оформлении отсрочки.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Почему ТЦК не имеет права игнорировать электронный военно-учетный документ
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли ему территориальный центр комплектования отказать в отсрочке, не приняв во внимание электронный военно-учетный документ.
"Отказ принимать электронный военно-учетный документ является незаконным", — подчеркнул в ответе юрист Владислав Дерий.
Он напомнил, что согласно пункту 58 постановления КМУ 560 при подаче заявления военнообязанный предъявляет военно-учетный документ (военно-учетный документ в электронной форме). Заявление военнообязанного подлежит обязательной регистрации в день его подачи.
Также согласно пункту 9 постановления КМУ 559 военно-учетный документ в электронной форме (в том числе распечатанный) и военно-учетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу.
Как подавать е-ВУД и обжаловать отказ ТЦК
"Подавайте распечатанный е-ВУД с "Резерв+" или "Дії", — посоветовал Дерий.
Если же гражданину таки откажут, то здесь есть два варианта дальнейших действий:
- пройти ВВК, сгенерировав направление через "Резерв+";
- обжаловать бездействие ТЦК в судебном порядке.
Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли бронирование с электронным военно-учетным документом.
Добавим, мы сообщали о том, когда электронный военно-учетный документ могут признать недействительным.
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