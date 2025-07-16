Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Отказ принимать е-ВУД — почему это решение ТЦК незаконно

Отказ принимать е-ВУД — почему это решение ТЦК незаконно

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 00:30
Электронные документы — законно ли со стороны ТЦК не принимать е-ВУД
"Резерв+", документ в смартфоне. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Электронный военно-учетный документ имеет одинаковую силу с бумажным. Поэтому территориальный центр комплектования не имеет права отказывать в использовании такого документа при оформлении отсрочки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама
Читайте также:

Почему ТЦК не имеет права игнорировать электронный военно-учетный документ

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли ему территориальный центр комплектования отказать в отсрочке, не приняв во внимание электронный военно-учетный документ.

"Отказ принимать электронный военно-учетный документ является незаконным", — подчеркнул в ответе юрист Владислав Дерий.

Он напомнил, что согласно пункту 58 постановления КМУ 560 при подаче заявления военнообязанный предъявляет военно-учетный документ (военно-учетный документ в электронной форме). Заявление военнообязанного подлежит обязательной регистрации в день его подачи.

Также согласно пункту 9 постановления КМУ 559 военно-учетный документ в электронной форме (в том числе распечатанный) и военно-учетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу.

Как подавать е-ВУД и обжаловать отказ ТЦК

"Подавайте распечатанный е-ВУД с "Резерв+" или "Дії", — посоветовал Дерий.

Если же гражданину таки откажут, то здесь есть два варианта дальнейших действий:

  • пройти ВВК, сгенерировав направление через "Резерв+";
  • обжаловать бездействие ТЦК в судебном порядке.

Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли бронирование с электронным военно-учетным документом.

Добавим, мы сообщали о том, когда электронный военно-учетный документ могут признать недействительным.

отсрочка ТЦК и СП военнообязанные резерв военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации