Операція військовозобов'язаного - статус ТЦК після операції з видалення грижі

Військовий на ВЛК. Фото: prikhodko.com.ua

Якщо військовослужбовець переніс операцію, йому можуть надати на певний термін тимчасову непридатність. Подальший статус ТЦК визначатиме за підсумками військово-лікарської комісії.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Обмежена придатність чи тимчасова непридатність

До юристів звернувся громадянин, який проходить військову службу в лавах ЗСУ.

Чоловік пояснив, що у нього запланована операція з видалення грижі у попереково-хребцевому відділі хребта.

Військовослужбовець поцікавився, чи змінить після операції ТЦК його статус на "обмежено придатного" чи нині чинний аналог.

"Скоріше за все, так — але рішення про визнання Вас "придатним до служби ТЦК…" точно буде, можливо навіть і непридатність", — запевнив громадянина адвокат В’ячеслав Кирда.

Чи звільнять військовослужбовця з армії

Адвокат Юрій Айвазян детальніше пояснив, як буде визначатися статус такого громадянина.

"Вам рекомендоване позапланове хірургічне втручання. Операції такого рівня складності, як правило, потребують тривалого періоду відновлення. Тому у Вас будуть всі шанси для отримання тимчасової непридатності", — зазначив юрист.

Подальша доля такого військового залежатиме від результатів військово-лікарської комісії, підкреслив Айвазян.

"Після операції та реабілітаційного періоду все залежатиме від наслідків: можливо, повторна ВЛК визнає Вас "придатним до ТЦК...", а можливо, у гіршому випадку, Ваш стан здоров'я буде таким, що призведе до визнання Вас непридатним до служби", — резюмував адвокат.

