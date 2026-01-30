Операция военнообязанного - статус ТЦК после операции по удалению грыжи

Военный на ВВК. Фото: prikhodko.com.ua

Если военнослужащий перенес операцию, ему могут предоставить на определенный срок временную непригодность. Дальнейший статус ТЦК будет определять по итогам военно-врачебной комиссии.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама

Читайте также:

Ограниченная годность или временная непригодность

К юристам обратился гражданин, который проходит военную службу в рядах ВСУ.

Мужчина пояснил, что у него запланирована операция по удалению грыжи в пояснично-позвоночном отделе позвоночника.

Военнослужащий поинтересовался, изменит ли после операции ТЦК его статус на "ограниченно годного" или ныне действующий аналог.

"Скорее всего, да — но решение о признании Вас "годным к службе ТЦК..." точно будет, возможно даже и непригодность", — заверил гражданина адвокат Вячеслав Кирда.

Уволят ли военнослужащего из армии

Адвокат Юрий Айвазян подробнее объяснил, как будет определяться статус такого гражданина.

"Вам рекомендовано внеплановое хирургическое вмешательство. Операции такого уровня сложности, как правило, требуют длительного периода восстановления. Поэтому у Вас будут все шансы для получения временной непригодности", — отметил юрист.

Дальнейшая судьба такого военного будет зависеть от результатов военно-врачебной комиссии, подчеркнул Айвазян.

"После операции и реабилитационного периода все будет зависеть от последствий: возможно, повторная ВВК признает Вас "годным к ТЦК...", а возможно, в худшем случае, Ваше состояние здоровья будет таким, что приведет к признанию Вас непригодным к службе", — резюмировал адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, как получить статус "временно непригоден" без военно-врачебной комиссии.

Добавим, мы сообщали о том, когда возможен выезд временно непригодного лица за пределы Украины.