Чи можуть вручити повістку заброньованому - мобілізація під час бронювання

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Військовозобовʼязані можуть уникнути мобілізації за умови бронювання на роботі. Однак, це не стсується того періоду, коли вас тільки подали на бронювання, але ви його ще не отримали.

Детальніше про це Новини.LIVE розповів адвокат І. Тарасенко.

Мобілізація під час процесу бронювання

"Так, чоловіка можуть мобілізувати в момент, коли компанія подала його на бронювання, але він його ще не отримав. Подання роботодавцем заявки на бронювання не надає відстрочки саме по собі – захист виникає лише після ухвалення рішення та внесення даних до реєстру (через "Дію") на підставі Порядку № 76", — пояснив адвокат.

Він зазначив, що поки остаточного рішення про бронювання особи немає, ТЦК має право призвати.

"Порада — відстежуйте статус подання. Після схвалення носіть підтвердження бронювання та оновіть дані в "Резерв+", аби ТЦК не створював для вас проблем", — підсумував адвокат.

