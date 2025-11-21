Могут ли вручить повестку забронированному - мобилизация во время бронирования

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Военнообязанные могут избежать мобилизации при условии бронирования на работе. Однако, это не касается того периода, когда вас только подали на бронирование, но вы его еще не получили.

Подробнее об этом Новини.LIVE рассказал адвокат И. Тарасенко.

Мобилизация во время процесса бронирования

"Да, мужчину могут мобилизовать в момент, когда компания подала его на бронирование, но он его еще не получил. Подача работодателем заявки на бронирование не предоставляет отсрочки само по себе — защита возникает только после принятия решения и внесения данных в реестр (через "Дію") на основании Порядка № 76", — обьяснил адвокат.

Он отметил, что пока окончательного решения о бронировании лица нет, ТЦК имеет право призвать.

"Совет — отслеживайте статус подачи. После одобрения носите подтверждение бронирования и обновите данные в "Резерв+", чтобы ТЦК не создавал для вас проблем", — подытожил адвокат.

