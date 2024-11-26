В Ужгороді чоловік двічі відмовився від мобілізації, бо "не бажає служити"

Ужгородський міськрайонний суд. Фото: zakarpattya.net.ua

У Закарпатській області судили чоловіка, який відмовився від мобілізації. Він отримав дві повістки, але не бажає служити в армії.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У червні цього року мешканцю Ужгорода вручили повістку, але він заявив, що не захищатиме Україну. Вже у серпні громадянин отримав другу повістку, від якої він також відмовився.

Під час суду військовозобов'язаний визнав свою провину та зазначив, що "від служби у ЗСУ відмовляється і зараз не бажає служити. Готовий понести покарання", аби уникнути мобілізації.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області судили військовослужбовця, який після відпустки не повернувся у військову частину.

А в Харкові судили чоловіка, який не з'явився за повісткою в ТЦК та СП. Він заявив, що погано почував себе, тому не зміг прийти.