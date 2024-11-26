В Ужгороді чоловік двічі відмовився від мобілізації, бо "не бажає служити"

В Ужгороді судили чоловіка, якому ТЦК двічі вручав повістку
У Закарпатській області судили чоловіка, який відмовився від мобілізації. Він отримав дві повістки, але не бажає служити в армії.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
У червні цього року мешканцю Ужгорода вручили повістку, але він заявив, що не захищатиме Україну. Вже у серпні громадянин отримав другу повістку, від якої він також відмовився.
Під час суду військовозобов'язаний визнав свою провину та зазначив, що "від служби у ЗСУ відмовляється і зараз не бажає служити. Готовий понести покарання", аби уникнути мобілізації.
Рішення суду
Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому три роки позбавлення волі.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області судили військовослужбовця, який після відпустки не повернувся у військову частину.
А в Харкові судили чоловіка, який не з'явився за повісткою в ТЦК та СП. Він заявив, що погано почував себе, тому не зміг прийти.
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