В Ужгороде мужчина дважды отказался от мобилизации, потому что "не желает служить"

Ужгородский горрайонный суд. Фото: zakarpattya.net.ua

В Закарпатской области судили мужчину, отказавшегося от мобилизации. Он получил две повестки, но не желает служить в армии.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В июне этого года в Ужгороде вручили повестку, но он заявил, что не будет защищать Украину. Уже в августе гражданин получил вторую повестку, от которой он также отказался.

Во время суда военнообязанный признал свою вину и отметил, что "от службы в ВСУ отказывается и сейчас не желает служить. Готов понести наказание", чтобы избежать мобилизации.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему три года лишения свободы.

Напомним, в Днепропетровской области судили военнослужащего, который после отпуска не вернулся в воинскую часть.

А в Харькове судили мужчину, который не явился за повесткой в ТЦК и СП. Он заявил, что плохо себя чувствовал, поэтому не смог прийти.