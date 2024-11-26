В Ужгороде мужчина дважды отказался от мобилизации, потому что "не желает служить"

В Ужгороде судили мужчину, которому ТЦК дважды вручал повестку
В Закарпатской области судили мужчину, отказавшегося от мобилизации. Он получил две повестки, но не желает служить в армии.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В июне этого года в Ужгороде вручили повестку, но он заявил, что не будет защищать Украину. Уже в августе гражданин получил вторую повестку, от которой он также отказался.
Во время суда военнообязанный признал свою вину и отметил, что "от службы в ВСУ отказывается и сейчас не желает служить. Готов понести наказание", чтобы избежать мобилизации.
Решение суда
Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему три года лишения свободы.
Напомним, в Днепропетровской области судили военнослужащего, который после отпуска не вернулся в воинскую часть.
А в Харькове судили мужчину, который не явился за повесткой в ТЦК и СП. Он заявил, что плохо себя чувствовал, поэтому не смог прийти.
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