У разі відсутності мобілізаційного завдання оформлення бронювання не проводиться, пояснили в ТЦК

В ТЦК пояснили, кого точно не вважатимуть заброньованим
Оформлення бронювання працівників в ТЦК можливе лише у разі виконання підприємством мобілізаційного завдання. У разі відсутності виконання мобілізаційного завдання, оформлення бронювання не проводиться.
Про це в етері "Ми — Україна" заявив заступник начальника відділу військового обліку та бронювання сектору мобілізаційно-оборонної роботи Миколаївського обласного ТЦК Олег Чуб.
Які умови бронювання працівників
Представник ТЦК пояснив, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України №45 основні зміни полягають у тому, що документальне оформлення бронювання військовозобов'язаних здійснюється виключно за умови початку підприємством виконання мобілізаційного завдання.
У разі відсутності виконання мобілізаційного завдання, оформлення бронювання не проводиться, а працівники таких підприємств не підлягають переведенню на спеціальний облік.
Нагадаємо, що Постанова Кабінету Міністрів України №45 передбачає можливість бронювання військовозобов'язаних працівників державних органів, інших державних установ, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій, яким встановлено мобілізаційне завдання або визнано критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
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