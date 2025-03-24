У разі відсутності мобілізаційного завдання оформлення бронювання не проводиться, пояснили в ТЦК

Співробітниці ТЦК оформлюють документи. Ілюстративне фото: ЖОТЦК

Оформлення бронювання працівників в ТЦК можливе лише у разі виконання підприємством мобілізаційного завдання. У разі відсутності виконання мобілізаційного завдання, оформлення бронювання не проводиться.

Про це в етері "Ми — Україна" заявив заступник начальника відділу військового обліку та бронювання сектору мобілізаційно-оборонної роботи Миколаївського обласного ТЦК Олег Чуб.

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Представник ТЦК пояснив, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України №45 основні зміни полягають у тому, що документальне оформлення бронювання військовозобов'язаних здійснюється виключно за умови початку підприємством виконання мобілізаційного завдання.

У разі відсутності виконання мобілізаційного завдання, оформлення бронювання не проводиться, а працівники таких підприємств не підлягають переведенню на спеціальний облік.

Нагадаємо, що Постанова Кабінету Міністрів України №45 передбачає можливість бронювання військовозобов'язаних працівників державних органів, інших державних установ, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій, яким встановлено мобілізаційне завдання або визнано критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

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