В случае отсутствия мобилизационного задания оформление бронирования не проводится, пояснили в ТЦК

Сотрудницы ТЦК оформляют документы. Иллюстративное фото: ЖОТЦК

Оформление бронирования работников в ТЦК возможно только в случае выполнения предприятием мобилизационного задания. В случае отсутствия выполнения мобилизационного задания, оформление бронирования не проводится.

Об этом в эфире "Мы — Украина" заявил заместитель начальника отдела воинского учета и бронирования сектора мобилизационно-оборонной работы Николаевского областного ТЦК Олег Чуб.

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Представитель ТЦК объяснил, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины №45 основные изменения заключаются в том, что документальное оформление бронирования военнообязанных осуществляется исключительно при условии начала предприятием выполнения мобилизационного задания.

В случае отсутствия выполнения мобилизационного задания, оформление бронирования не проводится, а работники таких предприятий не подлежат переводу на специальный учет.

Напомним, что Постановление Кабинета Министров Украины №45 предусматривает возможность бронирования военнообязанных работников государственных органов, других государственных учреждений, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций, которым установлено мобилизационное задание или признано критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

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