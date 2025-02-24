У київському ТЦК проінформували, коли направляють мобілізованих віком 50+

Представники ТЦК виписують повістку. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні продовжується воєнний стан, що передбачає мобілізацію військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Проте у громадян багато питань, куди можуть направити мобілізованого, який має солідний вік у п'ятдесят років та більше.

Представниця РТЦК у Києві Лариса Козак повідомила це Канал 24.

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Згідно з інформацією Лариси Козак, мобілізація чоловіків старших за 50 років здійснюється виключно за окремим розпорядженням Генерального штабу Збройних Сил України у випадках гострої потреби в військово-облікових спеціальностей або для виконання тилових завдань.

Військкомати зобов'язані мобілізувати громадян віком від 50 до 60 років виключно до частин забезпечення, оскільки таких військовозобов'язаних вважають придатними до служби саме в цих підрозділах.

За словами Лариси Козак, на її відомості, випадків направлення чоловіків старших за 50 років на безпосереднє виконання бойових завдань не фіксувалося. Як правило, громадяни цього віку служать у якості водіїв, логістів, тилового персоналу.

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