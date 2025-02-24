В киевском ТЦК проинформировали, когда направляют мобилизованных в возрасте 50+

В ТЦК объяснили, где обычно служат те, кому за пятьдесят лет
В Украине продолжается военное положение, предусматривающее мобилизацию военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако у граждан много вопросов, куда могут направить мобилизованного, который имеет солидный возраст в пятьдесят лет и более.
Представительница РТЦК в Киеве Лариса Козак сообщила об этом Канал 24.
Где будут служить те, кому за пятьдесят
Согласно информации Ларисы Козак, мобилизация мужчин старше 50 лет осуществляется исключительно по отдельному распоряжению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в случаях острой необходимости в военно-учетных специальностях или для выполнения тыловых задач.
Военкоматы обязаны мобилизовать граждан в возрасте от 50 до 60 лет исключительно в части обеспечения, поскольку таких военнообязанных считают пригодными к службе именно в этих подразделениях.
По словам Ларисы Козак, на ее сведения, случаев направления мужчин старше 50 лет на непосредственное выполнение боевых задач не фиксировалось. Как правило, граждане этого возраста служат в качестве водителей, логистов, тылового персонала.
Напомним, мы ранее писали о том, какие решения можно обжаловать в областном ТЦК.
Также мы рассказывали о структуре системы ТЦК в Украине.
Читайте Новини.LIVE!