В киевском ТЦК проинформировали, когда направляют мобилизованных в возрасте 50+

Представители ТЦК выписывают повестку. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине продолжается военное положение, предусматривающее мобилизацию военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако у граждан много вопросов, куда могут направить мобилизованного, который имеет солидный возраст в пятьдесят лет и более.

Представительница РТЦК в Киеве Лариса Козак сообщила об этом Канал 24.

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Согласно информации Ларисы Козак, мобилизация мужчин старше 50 лет осуществляется исключительно по отдельному распоряжению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в случаях острой необходимости в военно-учетных специальностях или для выполнения тыловых задач.

Военкоматы обязаны мобилизовать граждан в возрасте от 50 до 60 лет исключительно в части обеспечения, поскольку таких военнообязанных считают пригодными к службе именно в этих подразделениях.

По словам Ларисы Козак, на ее сведения, случаев направления мужчин старше 50 лет на непосредственное выполнение боевых задач не фиксировалось. Как правило, граждане этого возраста служат в качестве водителей, логистов, тылового персонала.

Напомним, мы ранее писали о том, какие решения можно обжаловать в областном ТЦК.

Также мы рассказывали о структуре системы ТЦК в Украине.