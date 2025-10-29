Відео
Україна
Головна ТЦК В СЗЧ за гроші — ДБР викрило посадовця ТЦК на Закарпатті

В СЗЧ за гроші — ДБР викрило посадовця ТЦК на Закарпатті

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 14:19
Оновлено: 14:19
Посадовець Закарпатського ТЦК викрили на хабарі — яка схема
Гроші, які знайшли в посадовця ТЦК. Фото: ДБР

Посадовець Закарпатського територіального центру комплектування та підтримки допомагав призовникам втекти з центру, а військовим повторно залишити частину за хабар. Обвинувальний акт скерували до суду, йому загрожує в'язниця.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань 29 жовтня. 

Читайте також:

Що відомо про справу

У ДБР розповіли, що інструктор відділення рекрутингу Мукачівського РТЦК та СП за гроші допомагав призовникам втікати з приміщення центру комплектування, а військовослужбовцям, яких повернули після СЗЧ — з батальйону резерву.

Зазначається, що вартість такої "послуги" становила 3000-4000 доларів, які йому приносили родичі чи знайомі військовозобов’язаних. За 4000-5000 доларів він також "допомагав" військовим, які щойно повернулися із СЗЧ, знову втікати із батальйону резерву.

"Щобільше, під час приватних розмов із бійцями він сам схиляв їх до повторної втечі. Фігурант запевняв "клієнтів", що покаже шлях, яким можна вийти за розташування частини в обхід патрулів. Там на втікачів мав чекати його знайомий. який власним автомобілем доставить їх у безпечні локації", — розповіли правоохоронці. 

Відомо, що за такою схемою місце несення служби залишили щонайменше п'ятеро військовослужбовців.

Затримання посадовця

Працівники ДБР затримали інструктора у лютому 2025 року під час отримання 10 000 доларів за сприяння в ухиленні від проходження військової служби двом військовослужбовцям.

null
Обшуки в посадовця. Фото: ДБР
null
ДБР з обшуками в посадовця ТЦК. Фото: ДБР
null
Гроші, які знайшли в посадовця ТЦК. Фото: ДБР

Обвинуваченого судитимуть за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

У разі доведення вини йому загрожує до восьми років позбавленням волі.

Нагадаємо, в Одесі лікар заробляв на військових, підробляючи їм документи, аби тих визнали обмежено придатним. Свої "послуги" він оцінював у 2000 доларів.

Водночас у Чернівцях посадовці університетів за хабарі брали аспірантів. Усім трьом повідомили про підозри. 

ДБР корупція хабар війна в Україні ТЦК та СП посада
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
