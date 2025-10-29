Видео
В СОЧ за деньги — ГБР разоблачило чиновника ТЦК на Закарпатье

В СОЧ за деньги — ГБР разоблачило чиновника ТЦК на Закарпатье

Дата публикации 29 октября 2025 14:19
обновлено: 14:19
Чиновник Закарпатского ТЦК разоблачили на взятке — какая схема
Деньги, которые нашли у чиновника ТЦК. Фото: ГБР

Чиновник Закарпатского территориального центра комплектования и поддержки помогал призывникам сбежать из центра, а военным повторно оставить часть за взятку. Обвинительный акт направили в суд, ему грозит тюрьма.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований 29 октября.

Читайте также:

Что известно о деле

В ГБР рассказали, что инструктор отделения рекрутинга Мукачевского РТЦК и СП за деньги помогал призывникам бежать из помещения центра комплектования, а военнослужащим, которых вернули после СОЧ — из батальона резерва.

Отмечается, что стоимость такой "услуги" составляла 3000-4000 долларов, которые ему приносили родственники или знакомые военнообязанных. За 4000-5000 долларов он также "помогал" военным, которые только что вернулись из СОЧ, снова бежать из батальона резерва.

"Более того, во время частных разговоров с бойцами он сам склонял их к повторному побегу. Фигурант уверял "клиентов", что покажет путь, которым можно выйти за расположение части в обход патрулей. Там беглецов должен был ждать его знакомый, который на собственном автомобиле доставит их в безопасные локации", — рассказали правоохранители.

Известно, что по такой схеме место несения службы оставили по меньшей мере пятеро военнослужащих.

Задержание чиновника

Работники ГБР задержали инструктора в феврале 2025 года во время получения 10 000 долларов за содействие в уклонении от прохождения военной службы двум военнослужащим.

Обыски у чиновника. Фото: ГБР
Деньги, которые нашли у чиновника ТЦК. Фото: ГБР
ГБР с обысками у должностного лица ТЦК. Фото: ГБР

Обвиняемого будут судить за препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

В случае доказательства вины ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе врач зарабатывал на военных, подделывая им документы, чтобы тех признали ограниченно годным. Свои "услуги" он оценивал в 2000 долларов.

В то же время в Черновцах чиновники университетов за взятки брали аспирантов. Всем троим сообщили о подозрениях.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
