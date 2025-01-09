Як забронювати людину, якщо в "Резерв+" не підтягнуло дані ВЛК

Державний мобільний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Військовозобов’язаний громадянин має право на бронювання від мобілізації на своєму робочому місці. Причому бронювання це можливе навіть тоді, коли до "Резерв+" не підтягнулися деякі дані з ТЦК — зокрема, результати військово-лікарської комісії.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Бронювання і "Резерв+"

Співробітники підприємств, які були визнані критично важливими для вітчизняної економіки, мають право на бронювання від мобілізації.

До юристів звернувся з питанням громадянин, якого мають забронювати на роботі — але при цьому у профілі громадянина на застосунку "Резерв+" не підтягнулись результати військово-лікарської комісії.

Бронювання можливе

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, відповідаючи на питання громадянина, що така ситуація не є перешкодою для бронювання.

За словами юриста, навіть якщо дані про військово-лікарську комісію не втягнулися до "Резерв+", бронювання є можливим.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, що робити, коли дані через "Резерв+" не виправляються.

Також ми пояснювали, як діяти, якщо в "Резерв+" відсутні дані про наявну відстрочку.