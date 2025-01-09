Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow В "Резерв+" не підтягнуло дані ВЛК — чи можливе бронювання arrow

В "Резерв+" не підтягнуло дані ВЛК — чи можливе бронювання

9 січня 2025 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як забронювати людину, якщо в "Резерв+" не підтягнуло дані ВЛК
Державний мобільний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язаний громадянин має право на бронювання від мобілізації на своєму робочому місці. Причому бронювання це можливе навіть тоді, коли до "Резерв+" не підтягнулися деякі дані з ТЦК — зокрема, результати військово-лікарської комісії.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Бронювання і "Резерв+"

Співробітники підприємств, які були визнані критично важливими для вітчизняної економіки, мають право на бронювання від мобілізації.

До юристів звернувся з питанням громадянин, якого мають забронювати на роботі — але при цьому у профілі громадянина на застосунку "Резерв+" не підтягнулись результати військово-лікарської комісії.

Бронювання можливе

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, відповідаючи на питання громадянина, що така ситуація не є перешкодою для бронювання.

За словами юриста, навіть якщо дані про військово-лікарську комісію не втягнулися до "Резерв+", бронювання є можливим.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, що робити, коли дані через "Резерв+" не виправляються.

Також ми пояснювали, як діяти, якщо в "Резерв+" відсутні дані про наявну відстрочку.

мобілізація бронювання ВЛК ТЦК та СП резерв

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:44 Зеленский відповів на петицію Гончаренка щодо демобілізації

00:30 В "Резерв+" не підтягнуло дані ВЛК — чи можливе бронювання

00:11 Пропагандист Тігран Кеосян впав у кому — що відомо

Text

00:09 Придністров'я боїться допомоги від Молдови та України, — Іоніце

8 січня 2025

23:58 Чоловік проігнорував ТЦК, аби доглядати батьків — рішення суду

23:55 Трамп оцінив слова Зеленського про мир в Україні завдяки США

23:32 У Трампа заявили, що завершать війну в Україні за 100 днів

23:24 Виставу "Різдвяна історія" знову покажуть у Києві

23:03 Сибіга відреагував на заяву Трампа щодо України в НАТО

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

00:44 Зеленский відповів на петицію Гончаренка щодо демобілізації

00:30 В "Резерв+" не підтягнуло дані ВЛК — чи можливе бронювання

00:11 Пропагандист Тігран Кеосян впав у кому — що відомо

8 січня 2025

23:58 Чоловік проігнорував ТЦК, аби доглядати батьків — рішення суду

23:55 Трамп оцінив слова Зеленського про мир в Україні завдяки США

23:32 У Трампа заявили, що завершать війну в Україні за 100 днів

23:24 Виставу "Різдвяна історія" знову покажуть у Києві

23:03 Сибіга відреагував на заяву Трампа щодо України в НАТО

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

22:27 Зеленський обговорив із Санду енергетичні виклики Молдови

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

7 січня 2025

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

Text

00:09 Придністров'я боїться допомоги від Молдови та України, — Іоніце

8 січня 2025
Text

22:03 Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

Text

19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Text

17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

Text

12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Бойова медикиня пояснила суть роботи нового медпідрозділу в ЗСУ

Text

09:39 Офіцер ЗСУ прокоментував чутки про окупацію Курахового

Text

08:20 Нардеп висловився про можливе проведення виборів

Text

08:00 Заява Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла