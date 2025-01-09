Как забронировать человека, если в "Резерв+" не подтянуло данные ВВК

Государственное мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнообязанный гражданин имеет право на бронирование от мобилизации на своем рабочем месте. Причем бронирование это возможно даже тогда, когда в "Резерв+" не подтянулись некоторые данные из ТЦК — в частности, результаты военно-врачебной комиссии.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Сотрудники предприятий, которые были признаны критически важными для отечественной экономики, имеют право на бронирование от мобилизации.

К юристам обратился с вопросом гражданин, которого должны забронировать на работе — но при этом в профиле гражданина на приложении "Резерв+" не подтянулись результаты военно-врачебной комиссии.

Бронирование возможно

Адвокат Юрий Айвазян отметил, отвечая на вопрос гражданина, что такая ситуация не является препятствием для бронирования.

По словам юриста, даже если данные о военно-врачебной комиссии не втянулись в "Резерв+", бронирование является возможным.

Напомним, мы писали ранее о том, что делать, когда данные через "Резерв+" не исправляются.

Также мы объясняли, как действовать, если в "Резерв+" отсутствуют данные об имеющейся отсрочке.