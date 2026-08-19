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Головна ТЦК В Одесі чоловік у військовій формі душив підлітка: ТЦК відреагували

В Одесі чоловік у військовій формі душив підлітка: ТЦК відреагували

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2026 07:30
Скандал в Одесі - чоловік у військовій формі душив підлітка
Чоловік у військовій формі тримає підлітка. Фото: скриншот з відео

У вівторок, 19 серпня, у соцмережах поширилося відео з Одеси, на якому чоловік у військовій формі силоміць затримав підлітка, утримував його, тягав за вуха та душив. У ТЦК тим часом вже почали перевірку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Одеського ОТЦК.

Що відомо про інцидент та що кажуть у ТЦК

Зауважимо, що вчора них на одному з відео із соцмереж будь видно, що чоловік у формі притис підлітка до буса, який нижче нього на одну голову. У відповідь хлопчик кричав, щоб його відпустили.

У соцмережах припускали, до представник ТЦК таким чином проводив так звану виховну роботу з дитиною, яка кидала каміння по бусу ТЦК (це відео з'явилося ще днем раніше).

Водночас в мережі писали, що обидва відео є різними і не пов'язані один з одним.

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Ввечері 18 серпня в Одеському ТЦК відреагували на інцидент.

"Щодо відеозапису за участю особи у військовій формі та підлітка, який поширюється в соціальних мережах, повідомляємо таке: за цим фактом керівництвом Одеського обласного ТЦК та СП невідкладно призначено службову перевірку", — йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що усі обставини події та передумови цього конфлікту будуть з'ясовані. У разі підтвердження такого конфлікту військових потягнуть до відповідальності.

"Позиція керівництва принципова: будь-які прояви насильства, перевищення повноважень чи неналежної поведінки щодо громадян є неприпустимими. У разі підтвердження вини та причетності військовослужбовців до правопорушення винних осіб буде притягнуто до відповідальності згідно з чинним законодавством України", — резюмували в ТЦК.

Конфлікт чоловіка в формі і хлопця в Одесі
Пост Одеського ОТЦК. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, правоохоронці викрили посадовців ТЦК трьох областей, які штучно завищували показники призову. Було встановлено, що вони вносили тих, кого фактично не призивали, або тих, хто вже служив.

Також ми писали, що одне з рішень суду показує, що мобілізацію людини не скасують навіть у тому разі, якщо з боку ТЦК були порушення.

Одеса підлітки мобілізація війна в Україні ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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