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Главная ТЦК В Одессе мужчина в военной форме душил подростка: ТЦК отреагировали

В Одессе мужчина в военной форме душил подростка: ТЦК отреагировали

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 07:30
Скандал в Одессе — мужчина в военной форме душил подростка
Мужчина в военной форме держит подростка. Фото: скриншот из видео

Во вторник, 19 августа, в соцсетях распространилось видео из Одессы, на котором мужчина в военной форме силой задержал подростка, удерживал его, таскал за уши и душил. В ТЦК тем временем уже начали проверку.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Одесского ОТЦК.

Что известно об инциденте и что говорят в ТЦК

Отметим, что вчера на одном из видео из соцсетей было видно, что мужчина в форме прижал подростка к автобусу, который ниже его на одну голову. В ответ мальчик кричал, чтобы его отпустили.

В соцсетях предполагали, что представитель ТЦК таким образом проводил так называемую воспитательную работу с ребенком, который бросал камни в микроавтобус ТЦК (это видео появилось еще днем ранее).

В то же время в сети писали, что оба видео разные и не связаны друг с другом.

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Вечером 18 августа в Одесском ТЦК отреагировали на инцидент.

"Относительно видеозаписи с участием лица в военной форме и подростка, которая распространяется в социальных сетях, сообщаем следующее: по данному факту руководством Одесского областного ТЦК и СП незамедлительно назначена служебная проверка", — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что все обстоятельства происшествия и предпосылки этого конфликта будут выяснены. В случае подтверждения такого конфликта военные будут привлечены к ответственности.

"Позиция руководства принципиальна: любые проявления насилия, превышение полномочий или ненадлежащее поведение в отношении граждан недопустимы. В случае подтверждения вины и причастности военнослужащих к правонарушению виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины", — резюмировали в ТЦК.

Конфлікт чоловіка в формі і хлопця в Одесі
Пост Одесского ОТЦК. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, правоохранители разоблачили должностных лиц ТЦК трех областей, которые искусственно завышали показатели призыва. Было установлено, что они вносили в списки тех, кого фактически не призывали, или тех, кто уже служил.

Также мы писали, что одно из решений суда показывает, что мобилизацию человека не отменят даже в том случае, если со стороны ТЦК были нарушения.

Одесса подростки мобилизация война в Украине ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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