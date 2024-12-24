Внесення медичних даних в реєстр Оберіг — що передаватимуть

Перевірка документів. Фото: Полтавський ТЦК та СП

Рада ухвалила закон, який дозволяє автоматично передавати медичні дані пацієнтів до реєстру "Оберіг" для формування бази даних про військовозобов'язаних для територіальних центрів комплектування. Таким чином це дозволить розширити можливості для передачі даних

Про це повідомив народний депутат Ігор Фріс в ефірі Ранок.LIVE.

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"Оберіг" наповнюватимуть ширшими медичними даними

Народний депутат Ігор Фріс заявив, що в "Оберіг" будуть передаватися не лише результати медогляду на ВЛК, а, швидше за все, ширші дані.

Проте, ця інформація використовуватиметься виключно для детальної оцінки придатності громадян до військової служби.

Кілька днів тому Верховна Рада України ухвалила закон, який запроваджує автоматичну передачу медичних даних пацієнтів до державного реєстру "Оберіг". Ця ініціатива спрямована на спрощення процедури оцінки придатності громадян до військової служби.

Прийнятий закон скасовує чинну заборону на передачу медичних даних та дозволяє Міністерству оборони отримувати результати медичних оглядів для внесення до реєстру. Зміни передбачають підвищення ефективності роботи військових комісій завдяки автоматизації збору та аналізу інформації.

Нагадаємо, міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко заявляла, що у 2025 році реєстр "Оберіг" братиме дані іще з чотирьох реєстрів. Раніше, у листопаді, повідомляли, що на ВЛК можуть брати медичні дані про громадянина з приватних клінік.