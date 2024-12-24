Внесение медицинских данных в реестр Оберіг — что будут передавать

Проверка документов. Фото: Полтавский ТЦК и СП

Совет принял закон, позволяющий автоматически передавать медицинские данные пациентов в реестр "Оберег" для формирования базы данных о военнообязанных для территориальных центрах комплектования . Таким образом, это позволит расширить возможности для передачи данных.

Об этом сообщил народный депутат Игорь Фрис в эфире Ранок.LIVE.

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"Оберег" будут наполнять более широкими медицинскими данными

Народный депутат Игорь Фрис заявил, что в "Оберег" будут передаваться не только результаты медосмотра на ВВК, а, скорее всего, более широкие данные.

Однако эта информация будет использоваться исключительно для подробной оценки пригодности граждан к военной службе.

Несколько дней назад Верховная Рада Украины приняла закон, вводящий автоматическую передачу медицинских данных пациентов в государственный реестр "Оберег". Эта инициатива направлена на упрощение процедуры оценки пригодности граждан к военной службе.

Принятый закон отменяет действующий запрет на передачу медицинских данных и позволяет Министерству обороны получать результаты медицинских осмотров для внесения в реестр. Изменения предполагают повышение эффективности работы военных комиссий благодаря автоматизации сбора и анализа информации.

Напомним, министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко заявляла, что в 2025 году реестр "Оберег" будет брать данные еще из четырех реестров. Ранее, в ноябре, сообщали, что на ВВК могут принимать медицинские данные о гражданине из частных клиник.