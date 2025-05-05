Зниження призовного віку не буде — в МОН звернулися до батьків

Учні старших класів. Ілюстративне фото: konkurent

В Україні не планується зниження мобілізаційного віку, наразі військовий призов стосується чоловіків, старших 25 років. Водночас для батьків 17-річних хлопців немає підстав хвилюватися.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв'ю для Главкома.

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Мобілізаційний вік в Україні

"Я нагадую, що у нас мобілізаційний вік — 25 років, і немає жодних перспектив його зниження. Тому паніка, що "я мушу вивезти сина у 17 років, бо його мобілізують" — абсолютно нераціональна", — зазначив Винницький.

За його словами, заклади вищої освіти в Україні залишаються конкурентоспроможними, а якість навчання там — висока. Водночас велика кількість учнів 10–11 класів перебуває за кордоном, але частина повертається до України для вступу в університет.

Він переконаний, що батьки мають обирати саме українську освіту, бо це підготовка громадян для життя у своїй країні.

"Якщо я йду в польську систему, то стаю іммігрантом. А якщо ти залишаєшся іммігрантом, то починаєш з найнижчого соціального щабля", — уточнив Винницький.

Він додав, що наразі Україна втратила велику кількість іноземних студентів — з 83 тисяч до 8000, що завдало фінансових втрат.

Нагадаємо, цього року мультипредметний тест за кордоном пишуть 20 тисяч українців.

Також стало відомо, яка кількість аспірантів була відрахована з навчання.