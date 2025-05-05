Снижения призывного возраста не будет — в МОН обратились к родителям

Ученики старших классов. Иллюстративное фото: konkurent

В Украине не планируется снижение мобилизационного возраста, сейчас военный призыв касается мужчин старше 25 лет. В то же время для родителей 17-летних ребят не существует оснований волноваться.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью для Главкома.

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Мобилизационный возраст в Украине

"Я напоминаю, что у нас мобилизационный возраст — 25 лет, и нет никаких перспектив его снижения. Поэтому паника, что "я должен вывезти сына в 17 лет, потому что его мобилизуют" — абсолютно нерациональна", — отметил Винницкий.

По его словам, высшие учебные заведения в Украине остаются конкурентоспособными, а качество обучения там — высокое. В то же время большое количество учеников 10-11 классов находятся за рубежом, но часть возвращается в Украину для поступления в университет.

Он убежден, что родители должны выбирать именно украинское образование, потому что это подготовка граждан для жизни в своей стране.

"Если я иду в польскую систему, то становлюсь иммигрантом. А если ты остаешься иммигрантом, то начинаешь с самой низкой социальной ступени", — уточнил Винницкий.

Он добавил, что сейчас Украина потеряла большое количество иностранных студентов — с 83 тысяч до 8000, что нанесло финансовые потери.

Напомним, в этом году мультипредметный тест за рубежом пишут 20 тысяч украинцев.

Также стало известно, какое количество аспирантов было отчислено с обучения.