Утримання в ТЦК до дати 25-річчя неможливе: єдиний законний крок центру комплектування

Громадяни в ТЦК. Фото: korosten.today. Колаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Якщо громадянину не виповнилося 25 років, його не можуть затримати і доправити до ТЦК. Звісна річ, і утримувати в ТЦК до 25-річчя таку особу не мають права. Єдиним законним кроком ТЦК щодо такого громадянина, якщо він сам з’явиться в центрі комплектування, є вручення повістки наперед.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Статуси громадян на військовому обліку

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, обов'язково повинні мати певний статус. Перший статус, який надається в 17 років при першій постановці на облік, це призовник.

Після досягнення 25-річного віку призовник має змінити статус. Він стає військовозобов’язаний громадянин.

Військовозобов’язані громадяни, на відміну від працівників, підлягають мобілізації. Але військовозобов’язаними можуть бути і громадяни до 25 років, зокрема, колишні обмежено придатні.

Утримувати не можуть, можуть лише вручити повістку

До юристів звернувся громадянин, якому невдовзі має виповнитися 25 років. Він поцікавився, чи можуть в ТЦК затримати і утримувати в приміщенні якийсь час, поки йому виповниться 25 років, він стане військовозобов’язаним і підлягатиме мобілізації.

Юрист Владислав Дерій запевнив громадянина, що це неможливо. Юрист підкреслив: "Вас не зможуть утримувати в ТЦК цілий тиждень до Вашого 25-річчя".

Дерій додав: "Окрім того, якщо Ви є призовником, то Вас не мають права направляти на ВЛК. Єдине, що Вам загрожує, це вручення повістки на уточнення даних через тиждень".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи може повістка ТЦК бути надіслана наперед на 25-річчя громадянина.

Територіальний центр комплектування може відправити повістку громадянину наперед. Це зазвичай робиться на дату після того, як громадянину виповниться 25 років. У такій ситуації призовник, який має право на бронювання, повинен вимагати від ТЦК змінити статус на військовозобов’язаного.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як реагувати на повістку студенту, якому ще не виповнилося 25 років.

Студенти, навіть ті, яким ще не виповнилося 25 років, можуть отримати повістки від територіального центру комплектування. Юристи пояснили, чи законно це і як діяти у такій ситуації.