Повістка ТЦК наперед на 25-річчя: треба вимагати зміни статусу

Дата публікації: 20 квітня 2026 00:30
Отримання повістки. Фото: ЖОТЦК

Територіальний центр комплектування може відправити повістку громадянину наперед. Це зазвичай робиться на дату після того, як громадянину виповниться 25 років. У такій ситуації призовник, який має право на бронювання, повинен вимагати від ТЦК змінити статус на військовозобов’язаного.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Повістки для військовозобов’язаних

Повістки є одним із основних елементів військового обліку в Україні. Цей документ вручають або особисто, або він направляється поштою військовозобов’язаним громадянам з тією чи іншою метою.

Повістки існують кількох видів. Це можуть бути повістки на уточнення військово-облікових даних чи на проходження військово-лікарської комісії.

Найсерйозніша повістка це мобілізаційне розпорядження. Ця повістка, яку ще називають бойовою, вказує громадянину, коли і куди йому потрібно з’явитися для того, аби відправитися на проходження військової служби у навчальний центр.

Комунікація з ТЦК після 25-річчя

До юристів звернувся громадянин, якому невдовзі має виповнитися 25 років. Чоловік розповів, що він отримав на роботі повістку від ТЦК на наступний день після досягнення 25-річчя.

Громадянин поцікавився, чи встигнуть йому змінити статус з "призовника" на "військовозобов’язаного" і чи встигнуть на роботі оформити бронювання. Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що статус громадянина не змінюється за один день: "Саме тому ТЦК і надіслав на підприємство розпорядження".

Айвазян пояснив, що треба зробити у такій ситуації. Адвокат підкреслив: "Якщо упродовж місяця статус не оновиться, то прийдеться починати письмову комунікацію з ТЦК, шляхом направлення відповідних заяв та запитів. ТЦК зобов'язаний перевести вас на облік військовозобов'язаних саме у 30-ти денний строк, оскільки це прямо передбачено пунктом 79 Порядку 1487".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що повістки від міськради не можна ігнорувати, як і повістки від ТЦК.

Ці документи мають таку ж законну силу, як і повістки від ТЦК. Тож ігнорувати їх не варто, бо можна отримати розшук і все одно доведеться відвідати територіальний центр комплектування.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як відрізняються види відповідальності за ігнорування повісток.

За неявку за повістками військовозобов’язаний громадянин має нести відповідальність. Якщо йдеться про повістку на уточнення даних, ця відповідальність буде адміністративна, а якщо проігнорувати бойову повістку, в цій ситуації матиме місце кримінальна відповідальність.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
