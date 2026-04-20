Повестка ТЦК наперед на 25-летие: надо требовать изменения статуса

Получение повестки.

Территориальный центр комплектования может отправить повестку гражданину заранее. Это обычно делается на дату после того, как гражданину исполнится 25 лет. В такой ситуации призывник, который имеет право на бронирование, должен требовать от ТЦК изменить статус на военнообязанного.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Повестки для военнообязанных

Повестки являются одним из основных элементов воинского учета в Украине. Этот документ вручают или лично, или он направляется по почте военнообязанным гражданам с той или иной целью.

Повестки существуют нескольких видов. Это могут быть повестки на уточнение военно-учетных данных или на прохождение военно-врачебной комиссии.

Самая серьезная повестка это мобилизационное распоряжение. Эта повестка, которую еще называют боевой, указывает гражданину, когда и куда ему нужно явиться для того, чтобы отправиться на прохождение военной службы в учебный центр.

Коммуникация с ТЦК после 25-летия

К юристам обратился гражданин, которому вскоре должно исполниться 25 лет. Мужчина рассказал, что он получил на работе повестку от ТЦК на следующий день после достижения 25-летия.

Гражданин поинтересовался, успеют ли ему изменить статус с "призывника" на "военнообязанного" и успеют ли на работе оформить бронирование. Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что статус гражданина не меняется за один день: "Именно поэтому ТЦК и направил на предприятие распоряжение".

Айвазян объяснил, что нужно сделать в такой ситуации. Адвокат подчеркнул: "Если в течение месяца статус не обновится, то придется начинать письменную коммуникацию с ТЦК, путем направления соответствующих заявлений и запросов. ТЦК обязан перевести вас на учет военнообязанных именно в 30-ти дневный срок, поскольку это прямо предусмотрено пунктом 79 Порядка 1487".

Эти документы имеют такую же законную силу, как и повестки от ТЦК. Поэтому игнорировать их не стоит, потому что можно получить розыск и все равно придется посетить территориальный центр комплектования.

За неявку по повесткам военнообязанный гражданин должен нести ответственность. Если речь идет о повестке на уточнение данных, эта ответственность будет административная, а если проигнорировать боевую повестку, в этой ситуации будет иметь место уголовная ответственность.