Утримання дітей дружини: ТЦК не надасть відстрочку до рішення суду

Працівники ТЦК працюють з документами. Фото: Вінницький ТЦК

Відстрочка від мобілізації надається багатодітному батьку, тобто такому, який має трьох чи більше неповнолітніх дітей. У деяких випадках це можуть бути не рідні діти, а діти дружини від попереднього шлюбу. Але для відстрочки потрібно їх всиновити чи отримати рішення суду про утримання цих дітей.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація та відстрочка

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаного населення. Мобілізація була оголошена 24 лютого 2022 року після початку повномасштабної російсько-української війни.

Мобілізаційний вік в Україні починається з 25 років і закінчується після досягнення 60-річчя. Громадян, які перебувають у мобілізаційному віці, можуть призвати до лав ЗСУ.

Разом з тим, частина військовозобов’язаних громадян може отримати законне право на відстрочку від мобілізації. Відстрочка надається за наявності тих чи інших підстав, визначених у законодавстві.

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Дітей дружини треба або усиновити, або взяти на утримання через суд

Однією із підстав є наявність на утриманні у військовозобов’язаного громадянина трьох чи більше неповнолітніх дітей. До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку саме за такою підставою.

При цьому, розповів чоловік, на його утриманні перебувають діти дружини від попереднього шлюбу. Громадянин поцікавився, чи може він отримати відстрочку в такій ситуації і як це зробити.

Юрист Владислав Дерій зазначив, що теоретично відстрочку отримати за таких умов можна. Дерій пояснив, як це зробити: "Для цього Вам потрібно усиновити дітей дружини або отримати рішення суду про те, що діти перебувають на Вашому утриманні".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, якими є нові умови оформлення відстрочки багатодітного батька в 2026 році.

Багатодітні батьки, як і раніше, матимуть право на відстрочку від мобілізації до того моменту, поки найстаршому із трьох дітей не виповниться 18 років. Але у процесі оформлення відстрочки відбулися деякі зміни. Зараз відстрочка не може тривати довше загальної мобілізації, та при цьому буде постійно продовжуватися.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, коли для отримання відстрочка багатодітному батьку не потрібен договір з ексдружиною.

Багатодітний батько має право на відстрочку від мобілізації навіть тоді, коли він не живе зі своїми дітьми, але сплачує аліменти за рішенням суду. У такому випадку договір з колишньою дружиною укладати не потрібно.