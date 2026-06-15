Содержание детей супруги: ТЦК не предоставит отсрочку до вынесения решения суда

Сотрудники ТЦК работают с документами. Фото: Винницкий ТЦК

Отсрочка от мобилизации предоставляется многодетным отцам, то есть тем, у кого есть трое или более несовершеннолетних детей. В некоторых случаях это могут быть не родные дети, а дети супруги от предыдущего брака. Однако для получения отсрочки необходимо их усыновить или получить решение суда об опеке над этими детьми.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация и отсрочка

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанного населения. Мобилизация была объявлена 24 февраля 2022 года после начала полномасштабной российско-украинской войны.

Мобилизационный возраст в Украине начинается с 25 лет и заканчивается по достижении 60-летия. Граждане, находящиеся в мобилизационном возрасте, могут быть призваны в ряды ВСУ.

Вместе с тем, часть военнообязанных граждан может получить законное право на отсрочку от мобилизации. Отсрочка предоставляется при наличии тех или иных оснований, определенных в законодательстве.

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Детей жены нужно либо усыновить, либо взять на содержание через суд

Одним из оснований является наличие на иждивении у военнообязанного гражданина трех или более несовершеннолетних детей. К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку именно по такому основанию.

При этом, рассказал мужчина, на его иждивении находятся дети жены от предыдущего брака. Гражданин поинтересовался, может ли он получить отсрочку в такой ситуации и как это сделать.

Юрист Владислав Дерий отметил, что теоретически отсрочку получить при таких условиях можно. Дерий объяснил, как это сделать: "Для этого вам нужно усыновить детей жены или получить решение суда о том, что дети находятся на вашем иждивении".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какими являются новые условия оформления отсрочки для многодетного отца в 2026 году.

Многодетные отцы, как и раньше, будут иметь право на отсрочку от мобилизации до того момента, пока старшему из троих детей не исполнится 18 лет. Но в процессе оформления отсрочки произошли некоторые изменения. Сейчас отсрочка не может длиться дольше общей мобилизации, при этом она будет постоянно продлеваться.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что для получения отсрочки многодетным отцам не нужен договор с бывшей женой.

Многодетный отец имеет право на отсрочку от мобилизации даже тогда, когда он не живет со своими детьми, но выплачивает алименты по решению суда. В таком случае договор с бывшей женой заключать не нужно.