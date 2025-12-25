Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Утримання чужих дітей — чи надасть ТЦК відстрочку

Утримання чужих дітей — чи надасть ТЦК відстрочку

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 00:30
Відстрочка багатодітного - чи має право на відстрочку чоловік, який фактично утримує чужих дітей
Багатодітна сім’я. Фото: "Тернопільська правда"

Фактично багатодітний чоловік, який виховує не тільки своїх, а і чужих дітей (зокрема, дітей дружини від попереднього шлюбу чи іншої особи), скоріш за все, не отримає відстрочку від мобілізації. Втім, існує варіант, пов’язаний із формалізацією статусу багатодітного.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Відстрочка, коли виховуєш чужих дітей

Багатодітні батьки мають право на відстрочку від мобілізації у особливий період.

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що фактично є такою особою, бо виховує двох своїх дітей та двох чужих, які проживають разом із ним.

"Їхній батько не відмовився від них, але і не сплачує аліменти", — пояснив чоловік.

Громадянин поцікавився, чи може він у такій ситуації отримати відстрочку від мобілізації.

"На жаль, оформити відстрочку буде досить складно, адже щодо нерідних дітей Вам потрібно отримати рішення суду про їх перебування на Вашому утриманні та докази того, що рідний батько та інші родичі не можуть їх утримувати", — пояснив, коментуючи цю ситуацію, юрист Владислав Дерій.

Варіант для отримання відстрочки

Юрист наголосив, що для оформлення відстрочки потрібні не стільки фактичні, скільки формальні підстави.

Тож, додав Дерій, чоловіку, скоріш за все, доведеться формалізувати свої взаємини з цими дітьми, аби мати підставу для відстрочки.

"Існує інший варіант — усиновити дітей", — пояснив правник.

Втім, тут можна зіткнутися із позицією біологічного батька цих неповнолітніх, що створить додаткові проблеми.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли багатодітному батьку для оформлення відстрочки не потрібне підписання договору з ексдружиною.

Додамо, ми повідомляли про те, чи впливають на відстрочку багатодітного батька борги за аліменти.

шлюб діти відстрочка ТЦК та СП батьки
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації