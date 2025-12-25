Відстрочка багатодітного - чи має право на відстрочку чоловік, який фактично утримує чужих дітей

Багатодітна сім’я. Фото: "Тернопільська правда"

Фактично багатодітний чоловік, який виховує не тільки своїх, а і чужих дітей (зокрема, дітей дружини від попереднього шлюбу чи іншої особи), скоріш за все, не отримає відстрочку від мобілізації. Втім, існує варіант, пов’язаний із формалізацією статусу багатодітного.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама

Читайте також:

Відстрочка, коли виховуєш чужих дітей

Багатодітні батьки мають право на відстрочку від мобілізації у особливий період.

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що фактично є такою особою, бо виховує двох своїх дітей та двох чужих, які проживають разом із ним.

"Їхній батько не відмовився від них, але і не сплачує аліменти", — пояснив чоловік.

Громадянин поцікавився, чи може він у такій ситуації отримати відстрочку від мобілізації.

"На жаль, оформити відстрочку буде досить складно, адже щодо нерідних дітей Вам потрібно отримати рішення суду про їх перебування на Вашому утриманні та докази того, що рідний батько та інші родичі не можуть їх утримувати", — пояснив, коментуючи цю ситуацію, юрист Владислав Дерій.

Варіант для отримання відстрочки

Юрист наголосив, що для оформлення відстрочки потрібні не стільки фактичні, скільки формальні підстави.

Тож, додав Дерій, чоловіку, скоріш за все, доведеться формалізувати свої взаємини з цими дітьми, аби мати підставу для відстрочки.

"Існує інший варіант — усиновити дітей", — пояснив правник.

Втім, тут можна зіткнутися із позицією біологічного батька цих неповнолітніх, що створить додаткові проблеми.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли багатодітному батьку для оформлення відстрочки не потрібне підписання договору з ексдружиною.

Додамо, ми повідомляли про те, чи впливають на відстрочку багатодітного батька борги за аліменти.