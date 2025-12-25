Отсрочка многодетного - имеет ли право на отсрочку человек, который фактически содержит чужих детей

Многодетная семья. Фото: "Тернопільська правда"

Фактически многодетный мужчина, воспитывающий не только своих, но и чужих детей (в частности, детей жены от предыдущего брака или другого лица), скорее всего, не получит отсрочку от мобилизации. Впрочем, существует вариант, связанный с формализацией статуса многодетного.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Отсрочка, когда воспитываешь чужих детей

Многодетные родители имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период.

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что фактически является таким лицом, потому что воспитывает двух своих детей и двух чужих, проживающих вместе с ним.

"Их отец не отказался от них, но и не платит алименты", — пояснил мужчина.

Гражданин поинтересовался, может ли он в такой ситуации получить отсрочку от мобилизации.

"К сожалению, оформить отсрочку будет достаточно сложно, ведь по неродным детям Вам нужно получить решение суда об их пребывании на Вашем иждивении и доказательства того, что родной отец и другие родственники не могут их содержать", — пояснил, комментируя эту ситуацию, юрист Владислав Дерий.

Вариант для получения отсрочки

Юрист отметил, что для оформления отсрочки нужны не столько фактические, сколько формальные основания.

Поэтому, добавил Дерий, мужчине, скорее всего, придется формализовать свои отношения с этими детьми, чтобы иметь основание для отсрочки.

"Существует другой вариант — усыновить детей", — пояснил юрист.

Впрочем, здесь можно столкнуться с позицией биологического отца этих несовершеннолетних, что создаст дополнительные проблемы.

