Українець повернув 17 тисяч грн після скасування штрафу ТЦК

Працівники ТЦК та суд. Ілюстративний колаж: Новини.LIVE

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Українець через суд домігся повернення 17 тис. грн штрафу, накладеного територіальним центром комплектування та соціальною підтримки. Суд дійшов висновку, що після скасування постанови про адміністративне стягнення держава не має правових підстав утримувати сплачені кошти. Крім суми штрафу, позивачу також відшкодували сплачений судовий збір.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Хмельницький міськрайонний суд.

Штраф ТЦК скасували: суд зобов'язав повернути 17 тисяч гривень

Хмельницький міськрайонний суд роз'яснив, що після скасування постанови про накладення адміністративного штрафу особа має право вимагати повернення коштів, якщо вони вже були сплачені до державного бюджету.

У рішенні суд дійшов висновку, що в такому випадку кошти вважаються безпідставно збереженими (утриманими), оскільки після скасування постанови відпадає правова підстава для їх подальшого утримання державою. Саме тому вони можуть бути повернуті на підставі статті 1212 Цивільного кодексу України.

Також суд зазначив, що до таких правовідносин не застосовується Порядок №787, який регулює повернення помилково або надміру зарахованих коштів до бюджету. Такий висновок відповідає правовій позиції Великої Палати Верховного Суду.

Обставини справи

У травні 2025 року територіальний центр комплектування та соціальної підтримки виніс щодо громадянина постанову про притягнення до адміністративної відповідальності та наклав штраф у розмірі 17 тис. грн. Чоловік добровільно сплатив його до Державного бюджету України.

Не погодившись із таким рішенням, він звернувся до суду. Дунаєвецький районний суд Хмельницької області скасував постанову про притягнення до адміністративної відповідальності та закрив провадження у справі. Після набрання рішенням законної сили правові підстави для подальшого утримання сплачених коштів державою відпали.

Після цього громадянин подав заяву про повернення коштів. Однак її залишили без розгляду, порадивши звернутися до органу, який контролює справляння відповідних бюджетних надходжень.

Згодом Головне управління Державної казначейської служби також відмовило у поверненні коштів, пославшись на процедуру, визначену Порядком №787. Після цього чоловік подав позов до суду про стягнення з Державного бюджету України безпідставно збережених (утриманих) коштів.

Позиція Казначейства

Представник Казначейства просив відмовити у задоволенні позову. Він зазначав, що штраф був зарахований до державного бюджету законно, а його повернення має здійснюватися відповідно до Порядку №787 — за поданням органу, який контролює справляння відповідних бюджетних надходжень. На думку відповідача, саме цей механізм є належним способом повернення коштів після скасування постанови про адміністративне стягнення.

Що вирішив суд

Хмельницький міськрайонний суд задовольнив позов.

У рішенні зазначено, що стаття 1212 Цивільного кодексу України зобов'язує повернути майно або кошти, якщо вони були набуті чи збережені без достатньої правової підстави або така підстава згодом відпала. Саме така ситуація виникла після скасування постанови про накладення адміністративного штрафу.

Суд також врахував правову позицію Великої Палати Верховного Суду, викладену у постанові від 8 серпня 2023 року у справі №910/5880/21. У ній роз'яснено, що Порядок №787 поширюється лише на випадки повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів. Водночас кошти, сплачені на виконання постанови про адміністративне стягнення, яку згодом скасували, не належать до цієї категорії. Після скасування постанови вони утримуються у державному бюджеті без достатньої правової підстави, тому особа має право вимагати їх повернення шляхом подання позову.

З огляду на ці висновки Хмельницький міськрайонний суд постановив стягнути з Державного бюджету України на користь позивача 17 тис. грн безпідставно збережених (утриманих) коштів, а також 1 331,20 грн сплаченого судового збору.

Новини.LIVE інформували, що чоловік не зміг оформити відстрочку через тимчасовий збій у застосунку "Резерв+" та державних реєстрах, а після звернення до ЦНАПу, за словами адвоката, був мобілізований. Наразі законність його призову оскаржують у суді. Водночас у Міноборони попереджали користувачів про тимчасові технічні роботи в застосунку та рекомендували завчасно завантажувати військово-облікові документи.

Новини.LIVE також писали, що після сплати штрафу через застосунок "Резерв+" деякі військовозобов'язані знову отримували повідомлення про перебування в розшуку. Юристи пояснили, що це може бути наслідком технічного збою або неправомірних дій ТЦК, якщо підставою є те саме порушення. У таких випадках вони радять звернутися до техпідтримки "Резерв+", подати заяву до ТЦК, а за потреби — оскаржувати ситуацію в суді.