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Головна ТЦК Ухилився від призову та отримав відстрочку — рішення суду

Ухилився від призову та отримав відстрочку — рішення суду

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 10:02
У Харкові судили ухилянта, який вже отримав відстрочку
Суддя ухвалює рішення. Ілюстративне фото: lexinform
Ключові моменти Деталі справи Рішення суду

У Харкові судили чоловіка, який після отримання повістки ухилився від мобілізації. За його словами, наразі він має відстрочку від військового призову.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вересні 2024 року харків'янин пройшов ВЛК, де його визнали придатним до мобілізації. Після цього чоловіку вручили повістку, але він так і не з'явився до ТЦК.

Під час засідання він заперечив свою провину та розповів, що зустрів працівників ТЦК та поліцію на роботу, далі пройшов ВЛК, але не з'явився за повісткою, бо мав погане самопочуття й викликав швидку.

За словами військовозобов'язаного, того ж дня він повідомив співробітника ТЦК про неможливість явки, а наступного дня надіслав поштою відповідні документи.

Наразі чоловік має відстрочку від мобілізації, оскільки доглядає за матір'ю з другою групою інвалідності. 

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Житомирській області під суд постав чоловік, який двічі відмовився від отримання повістки.

Також на Харківщині судили чоловіка, який через помилку банкомата привласнив чужі кошти.

суд Харків відстрочка ВЛК ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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