В Харькове судили уклониста, который уже получил отсрочку

Судья принимает решение. Иллюстративное фото: lexinform

В Харькове судили мужчину, который после получения повестки уклонился от мобилизации. По его словам, сейчас он имеет отсрочку от военного призыва.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В сентябре 2024 года харьковчанин прошел ВВК, где его признали годным к мобилизации. После этого мужчине вручили повестку, но он так и не явился в ТЦК.

Во время заседания он отрицал свою вину и рассказал, что встретил работников ТЦК и полицию на работу, далее прошел ВВК, но не явился по повестке, потому что имел плохое самочувствие и вызвал скорую.

По словам военнообязанного, в тот же день он сообщил сотруднику ТЦК о невозможности явки, а на следующий день прислал по почте соответствующие документы.

Сейчас мужчина имеет отсрочку от мобилизации, поскольку ухаживает за матерью со второй группой инвалидности.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, в Житомирской области под суд предстал мужчина, который дважды отказался от получения повестки.

Также на Харьковщине судили мужчину, который из-за ошибки банкомата присвоил чужие средства.