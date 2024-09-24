В Україні судили жінку, яка ухилилася від військового обліку

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області. Фото: Судова влада України

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області розглянув справу, в якій фігурувала жінка з середньо-спеціальною медичною освітою за спеціальністю "Сестринська справа". Відомо, що вона після попередження ТЦК ухилилася від військового обліку.

Про це стало відомо з вироку, який було опубліковано у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Відомо, що 9 квітня 2024 року у власному помешканні жінка під особистий підпис отримала попередження від начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У документі містилася вимога виконати обов’язки щодо військового обліку, а також інформація про необхідність надати дані про стан здоров'я та пройти медичний огляд у Військово-лікарській комісії (ВЛК). Крім того, вона отримала повістку на 10 квітня 2024 року для проходження зазначеного медичного огляду.

Попри те, що жінка була належним чином попереджена про кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку, вона не з’явилася у вказаний термін до ТЦК без поважних причин.

Рішення суду

Суд, аналізуючи наведену інформацію, зазначив, що обвинувачена вчинила кримінальне правопорушення. Вона визнала свою провину та попросила про призначення покарання у вигляді штрафу.

Розглянувши матеріали справи, суд дійшов висновку, що факти, викладені в обвинувальному акті, підтверджуються доказами, наданими стороною обвинувачення, і не заперечувалися учасниками процесу. Як результат, суд визнав жінку винною і наклав на неї штраф у розмірі 5100 гривень.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області засудили шахрая. Уродженець села Липівка продав автомобіль, який перебував у заставі. Як покарання порушнику обрали один рік іспитового терміну.

Також ми повідомляли, що в Києві засудили до п'яти років позбавлення волі з іспитовим терміном у три роки охоронця житлового комплексу "Софіївський квартал". Чоловік неодноразово попереджав громадян про приходи працівників ТЦК та СП.