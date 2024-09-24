В Украине судили уклонившуюся от военного учета женщину

Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области. Фото: Судебная власть Украины

Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области рассмотрел дело, в котором фигурировала женщина со средне-специальным медицинским образованием по специальности "Сестринское дело". Известно, что после предупреждения ТЦК она уклонилась от военного учета.

Об этом стало известно из приговора, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Известно, что 9 апреля 2024 года в собственном доме женщина под личную подпись получила предупреждение от начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В документе содержалось требование выполнить обязанности по военному учету, а также информация о необходимости предоставить данные о состоянии здоровья и пройти медицинское освидетельствование в Военно-врачебной комиссии (ВЛК). Кроме того, она получила повестку на 10 апреля 2024 для прохождения указанного медицинского осмотра.

Несмотря на то, что женщина была должным образом предупреждена об уголовной ответственности за уклонение от военного учета, она не явилась в указанный срок в ТЦК без уважительных причин.

Решение суда

Суд, анализируя приведенную информацию, отметил, что обвиняемая совершила уголовное правонарушение. Она признала свою вину и попросила о назначении наказания в виде штрафа.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что факты, изложенные в обвинительном акте, подтверждаются доказательствами, предоставленными стороной обвинения, и не оспаривались участниками процесса. В результате суд признал женщину виновной и наложил на нее штраф в размере 5100 гривен.

Напомним, в Ивано-Франковской области осудили мошенника. Уроженец села Липовка продал находящийся в залоге автомобиль . В качестве наказания нарушителю избрали один год испытательного срока.

Также мы сообщали, что в Киеве приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года охранника жилищного комплекса "Софиевский квартал". Мужчина неоднократно предупреждал граждан о приходах работников ТЦК и СП.