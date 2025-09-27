Відстрочка учителя - учитель без військово-облікового документу, відстрочка

Учитель у школі. Фото: Depositphotos

Учитель, який має право на відстрочку від мобілізації, але не має актуального військово-облікового документу, може вирішити цю ситуацію дистанційно, без візиту до ТЦК. Але для цього йому потрібно оформити електронний ВОД у "Резерв+" чи "Дії".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Учителі та інші педагогічні працівники мають право під час воєнного стану на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся педагог, який поцікавився, як йому оформити відстрочку, якщо у нього немає актуального військово-облікового документу, а є лише посвідчення призовника, хоча йому вже понад 25 років.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, порадив, як вийти із такої ситуації.

"Сформуйте е-ВОД через "Резерв+" або за допомогою "Дії", роздрукуйте та прикладіть до заяви про надання відстрочки з іншими підтверджувальними документами", — наголосив юрист.

"Укрпоштою" чи особисто — порада юриста

Айвазян також додав, що краще у такому випадку спробувати оформити відстрочку від мобілізації дистанційно.

"Відправте пакет документів до ТЦК "Укрпоштою" рекомендованим листом з описом вкладення", — зазначив адвокат.

Якщо ж у такий спосіб відстрочку не нададуть, то тоді, резюмував Юрій Айвазян, треба підготувати ще один пакет документів та уже йти в ТЦК персонально.

