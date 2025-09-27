Відстрочка учителя - учитель без військово-облікового документу, відстрочка

Учитель без ВОД — як оформити відстрочку в ТЦК
Учитель, який має право на відстрочку від мобілізації, але не має актуального військово-облікового документу, може вирішити цю ситуацію дистанційно, без візиту до ТЦК. Але для цього йому потрібно оформити електронний ВОД у "Резерв+" чи "Дії".
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Електронний військово-обліковий документ замінить приписне
Учителі та інші педагогічні працівники мають право під час воєнного стану на відстрочку від мобілізації.
До юристів звернувся педагог, який поцікавився, як йому оформити відстрочку, якщо у нього немає актуального військово-облікового документу, а є лише посвідчення призовника, хоча йому вже понад 25 років.
Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, порадив, як вийти із такої ситуації.
"Сформуйте е-ВОД через "Резерв+" або за допомогою "Дії", роздрукуйте та прикладіть до заяви про надання відстрочки з іншими підтверджувальними документами", — наголосив юрист.
"Укрпоштою" чи особисто — порада юриста
Айвазян також додав, що краще у такому випадку спробувати оформити відстрочку від мобілізації дистанційно.
"Відправте пакет документів до ТЦК "Укрпоштою" рекомендованим листом з описом вкладення", — зазначив адвокат.
Якщо ж у такий спосіб відстрочку не нададуть, то тоді, резюмував Юрій Айвазян, треба підготувати ще один пакет документів та уже йти в ТЦК персонально.
