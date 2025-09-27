Відео
Учитель без ВОД — як оформити відстрочку в ТЦК

Учитель без ВОД — як оформити відстрочку в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 00:30
Відстрочка учителя - учитель без військово-облікового документу, відстрочка
Учитель у школі. Фото: Depositphotos

Учитель, який має право на відстрочку від мобілізації, але не має актуального військово-облікового документу, може вирішити цю ситуацію дистанційно, без візиту до ТЦК. Але для цього йому потрібно оформити електронний ВОД у "Резерв+" чи "Дії".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Електронний військово-обліковий документ замінить приписне

Учителі та інші педагогічні працівники мають право під час воєнного стану на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся педагог, який поцікавився, як йому оформити відстрочку, якщо у нього немає актуального військово-облікового документу, а є лише посвідчення призовника, хоча йому вже понад 25 років.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, порадив, як вийти із такої ситуації.

"Сформуйте е-ВОД через "Резерв+" або за допомогою "Дії", роздрукуйте та прикладіть до заяви про надання відстрочки з іншими підтверджувальними документами", — наголосив юрист.

"Укрпоштою" чи особисто — порада юриста

Айвазян також додав, що краще у такому випадку спробувати оформити відстрочку від мобілізації дистанційно.

"Відправте пакет документів до ТЦК "Укрпоштою" рекомендованим листом з описом вкладення", — зазначив адвокат.

Якщо ж у такий спосіб відстрочку не нададуть, то тоді, резюмував Юрій Айвазян, треба підготувати ще один пакет документів та уже йти в ТЦК персонально.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто у школі, крім учителів, має право на відстрочку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має право на відстрочку від мобілізації викладач у приватній школі.

мобілізація відстрочка ТЦК та СП резерв військово-обліковий документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
