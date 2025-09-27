Видео
Учитель без ВУД — как оформить отсрочку в ТЦК

Учитель без ВУД — как оформить отсрочку в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 00:30
Отсрочка учителя - учитель без военно-учетного документа, отсрочка
Учитель в школе. Фото: Depositphotos

Учитель, который имеет право на отсрочку от мобилизации, но не имеет актуального военно-учетного документа, может решить эту ситуацию дистанционно, без визита в ТЦК. Но для этого ему нужно оформить электронный ВУД в "Резерв+" или "Дії".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Электронный военно-учетный документ заменит приписное

Учителя и другие педагогические работники имеют право во время военного положения на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратился педагог, который поинтересовался, как ему оформить отсрочку, если у него нет актуального военно-учетного документа, а есть только удостоверение призывника, хотя ему уже более 25 лет.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, посоветовал, как выйти из такой ситуации.

"Сформируйте е-ВУД через "Резерв+" или с помощью "Дії", распечатайте и приложите к заявлению о предоставлении отсрочки с другими подтверждающими документами", — подчеркнул юрист.

"Укрпоштою" или лично — совет юриста

Айвазян также добавил, что лучше в таком случае попробовать оформить отсрочку от мобилизации дистанционно.

"Отправьте пакет документов в ТЦК "Укрпоштою" заказным письмом с описью вложения", — отметил адвокат.

Если же таким образом отсрочку не предоставят, то тогда, резюмировал Юрий Айвазян, надо подготовить еще один пакет документов и уже идти в ТЦК персонально.

Напомним, мы ранее писали о том, кто в школе, кроме учителей, имеет право на отсрочку.

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли право на отсрочку от мобилизации преподаватель в частной школе.

