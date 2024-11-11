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Участь ТЦК необов'язкова — як військовим самим обрати частину

11 листопада 2024 13:53
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як самостійно обрати військову частину для служби без ТЦК
Військовий ЗСУ наводить гаубицю. Фото: Reuters
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовці мають право напряму мобілізуватися до обраної ними військової частини. Для цього їм вже не обов'язково звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Відповідна норма гарантована з початку жовтня 2024 року. 

Про це під час брифінгу повідомив начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Запорізького обласного ТЦК та СП підполковник Андрій Якунін.

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Кандидати на мобілізацію матимуть право звертатися напряму до військових частин, де надалі пройдуть тестування та співбесіди і їм для цього не потрібно буде спочатку звертатися до ТЦК. Однак, візит до військкомату в дечому таки обов'язковий. Зокрема, коли військовослужбовець проходитиме медичне обстеження та остаточний призов. Втім, основну роль у відборі відіграватимуть саме командири військових частин. 

Андрій Якунін пояснив, що це дасть можливість військовозобов'язаним потрапити саме у ту військову частину, яку вони обрали. Відбуватиметься набір після проходження базової військової підготовки.

Нагадаємо, юрист пояснював, у якому випадку військовозобов'язаному можуть на законній підставі відмовити у звільненні із ЗСУ по догляду за важкохворим родичем для догляду. 

Також кореспонденти Армія.Інформ описали ТОП-фейків про мобілізацію, які активно поширює російська пропаганда і їм не варто вірити. 

ТЦК та СП військовозобов'язані військова служба мобілізація ЗСУ

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