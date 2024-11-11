Як самостійно обрати військову частину для служби без ТЦК

Участь ТЦК необов'язкова — як військовим самим обрати частину
Військовослужбовці мають право напряму мобілізуватися до обраної ними військової частини. Для цього їм вже не обов'язково звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Відповідна норма гарантована з початку жовтня 2024 року.
Про це під час брифінгу повідомив начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Запорізького обласного ТЦК та СП підполковник Андрій Якунін.
Як військові можуть самотужки переводитися до бажаних військових частин
Кандидати на мобілізацію матимуть право звертатися напряму до військових частин, де надалі пройдуть тестування та співбесіди і їм для цього не потрібно буде спочатку звертатися до ТЦК. Однак, візит до військкомату в дечому таки обов'язковий. Зокрема, коли військовослужбовець проходитиме медичне обстеження та остаточний призов. Втім, основну роль у відборі відіграватимуть саме командири військових частин.
Андрій Якунін пояснив, що це дасть можливість військовозобов'язаним потрапити саме у ту військову частину, яку вони обрали. Відбуватиметься набір після проходження базової військової підготовки.
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