Як самостійно обрати військову частину для служби без ТЦК

Військовий ЗСУ наводить гаубицю. Фото: Reuters

Військовослужбовці мають право напряму мобілізуватися до обраної ними військової частини. Для цього їм вже не обов'язково звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Відповідна норма гарантована з початку жовтня 2024 року.

Про це під час брифінгу повідомив начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Запорізького обласного ТЦК та СП підполковник Андрій Якунін.

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Кандидати на мобілізацію матимуть право звертатися напряму до військових частин, де надалі пройдуть тестування та співбесіди і їм для цього не потрібно буде спочатку звертатися до ТЦК. Однак, візит до військкомату в дечому таки обов'язковий. Зокрема, коли військовослужбовець проходитиме медичне обстеження та остаточний призов. Втім, основну роль у відборі відіграватимуть саме командири військових частин.

Андрій Якунін пояснив, що це дасть можливість військовозобов'язаним потрапити саме у ту військову частину, яку вони обрали. Відбуватиметься набір після проходження базової військової підготовки.

Нагадаємо, юрист пояснював, у якому випадку військовозобов'язаному можуть на законній підставі відмовити у звільненні із ЗСУ по догляду за важкохворим родичем для догляду.

Також кореспонденти Армія.Інформ описали ТОП-фейків про мобілізацію, які активно поширює російська пропаганда і їм не варто вірити.