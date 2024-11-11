Как самостоятельно выбрать воинскую часть для службы без ТЦК

Военный ВСУ наводит гаубицу. Фото: Reuters

Военнослужащие имеют право напрямую мобилизоваться в избранную ими воинскую часть. Для этого им уже не обязательно обращаться в территориальные центры комплектования и социальную поддержку. Соответствующая норма гарантирована с начала октября 2024 г.

Об этом на брифинге сообщил начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Запорожского областного ТЦК и СП подполковник Андрей Якунин.

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Кандидаты на мобилизацию будут иметь право обращаться напрямую в воинские части, где в дальнейшем пройдут тестирование и собеседования и им для этого не нужно будет сначала обращаться в ТЦК. Однако визит в военкомат в чем-то обязателен. В частности, когда военнослужащий будет проходить медицинское обследование и окончательный призыв. Впрочем, основную роль в отборе будут играть именно командиры воинских частей.

Андрей Якунин объяснил, что это позволит военнообязанным попасть именно в ту воинскую часть, которую они избрали. Пройдет набор после прохождения базовой военной подготовки.

Напомним, юрист объяснял в каком случае военнообязанному могут на законном основании отказать в увольнении из ВСУ по уходу за тяжелобольным родственником по уходу.

Также корреспонденты Армия.Информ о писали ТОП-фейки о мобилизации , которые активно распространяет российская пропаганда и им не стоит верить.