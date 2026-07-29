У ТЦК розповіли, чи мають право їхні працівники використовувати кайданки та газ

Т.в.о. начальника Полтавського ОТЦК та СП. Фото: Новини.LIVE

Іванна Чайка редактор політичних новин

Працівникам територіальних центрів комплектування заборонено застосовувати до цивільних кайданки, газові балончики, гумові кийки та інші спецзасоби. Якщо такі випадки трапляються, це є порушенням дисципліни окремих військовослужбовців, а не дозволеною практикою.

Про це заявив т.в.о. начальника Полтавського обласного ТЦК та СП Тарас Грінько під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає Новини.LIVE.

У ТЦК не мають права застосовувати кайданки, дубинки та газові балончики

За словами Грінька, йдеться, зокрема, про газові балончики, гумові кийки, кайданки, а також холодну чи вогнепальну зброю.

"Їм не дозволяється використовувати ніякі засоби проти цивільного населення: ні газові балончики, ні тим паче дубинки, кайданки, не дай Боже холодну або вогнепальну зброю. Це особиста недисциплінованість окремих військовослужбовців", — наголосив Грінько.

Він додав, що застосування таких засобів, якщо подібні випадки все ж трапляються, не є передбаченою практикою роботи ТЦК, а свідчить про порушення дисципліни окремими військовослужбовцями.

Як писали Новини.LIVE, Міністерство оборони готує нові правила використання бодікамер військовослужбовцями ТЦК та СП під час мобілізаційних заходів. Зокрема, працівникам центрів комплектування планують заборонити вимикати камери, а фото- і відеозаписи зобов'язати зберігати протягом 90 календарних днів. Такі зміни розробляють після рекомендацій Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Також Новини.LIVE повідомляли, що ТЦК може ініціювати оголошення військовозобов'язаного в розшук у разі порушення правил військового обліку або вимог мобілізаційного законодавства. Як пояснила юристка, підставою для цього можуть стати адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Водночас саме рішення має ухвалюватися відповідно до визначеної законом процедури.