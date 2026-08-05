У ТЦК пояснили, що потрібно робити після отримання повістки

Постановка на військовий облік. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Після отримання повістки військовозобов’язаний повинен виконати вимоги, передбачені законодавством України. Порядок дій визначений Кабінетом міністрів у правилах проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Від своєчасного виконання цих вимог залежить ведення військового обліку та організація мобілізаційних заходів.

У разі наявності поважних причин неявки громадянин зобов’язаний повідомити про це до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Івано-Франківський ТЦК та СП.

Які обов’язки передбачені законодавством

Військовозобов’язаний повинен прибути у зазначений у повістці час і місце, маючи при собі документ, що посвідчує особу, військово-реєстраційний документ, а також інші документи, якщо це передбачено змістом повістки. Якщо прибути неможливо з поважних причин, необхідно якомога швидше повідомити ТЦК та СП і надати документи, що підтверджують обставини, які завадили явці.

Закон відносить до таких причин, зокрема, стан здоров’я, смерть близького родича, стихійне лихо та інші обставини, що об’єктивно унеможливлюють своєчасне прибуття. Після усунення поважної причини громадянин зобов’язаний самостійно прибути до територіального центру комплектування у строки, встановлені законодавством, не чекаючи повторного виклику.

Під час відвідування ТЦК необхідно виконувати законні вимоги посадових осіб, пов’язані з уточненням військово-облікових даних, проходженням військово-лікарської комісії та іншими передбаченими законом процедурами. Ці вимоги закріплені чинним порядком проведення мобілізації.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE опублікували заяву представника Офісу Президента про те, чи розглядається питання про зниження мобілізаційного віку в Україні.

Окрім того, Новини.LIVE повідомляли про вирок киянину, якого суд визнав винним у ухиленні від мобілізації, незважаючи на оформлене згодом бронювання.