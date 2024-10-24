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У ТЦК пояснили, чи законно мобілізувати чоловіків після 50 років

24 жовтня 2024 19:52
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Мобілізація в Україні — чи призиватимуть на службу чоловіків після 50 років
Працівник ТЦК виписує повістку. Ілюстративне фото: Київський обласний ТЦК та СП
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Мобілізація громадян віком 50-60 років є правомірною та повністю відповідає нормам чинного законодавства. Військовозобов'язані цієї вікової категорії можуть бути призвані до служби на загальних умовах.

Про це повідомила пресслужба Волинського обласного ТЦК та СП у четвер, 24 жовтня.

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У ТЦК зазначили, що військовослужбовці продовжують в рамках мобілізаційних заходів перевіряти військово-облікові документи, вести облік військовозобовʼязаних та вживати інших заходів, передбачених чинним законодавством. Відповідно до закону про мобілізацію до служби можуть бути призвані особи від 18 до 60 років.

"А щодо "сенсації" навколо новини, що чоловіків віком від 50 до 60 років не будуть мобілізувати, зазначаємо, що заборони щодо призову на військову службу громадян даної вікової категорії немає", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі в Україні чоловіків від 50 до 60 років мобілізують встановленим порядком, тобто особи даного віку, які не мають звільнення від служби, підлягають мобілізації на загальних умовах.

"Варто зауважити, що під час мобілізації основна увага приділяється визначенню придатності до служби за станом здоров'я, військовій спеціальності та наявному досвіду. 
Таким чином, якщо особа віком понад 50 років відповідає вищевказаним критеріям, вона може бути мобілізованою", — наголосили у Волинському ТЦК.

мобілізація чоловіків 50-60 років
Допис Волинського ТЦК. Фото: скриншот

Нагадаємо, мобілізаційний ресурс в Україні оцінюють від трьох до п'яти мільйонів чоловіків віком від 25 до 60 років.

Раніше ми писали про те, чи змінилися правила виїзду за кордон для чоловіків віком 50+ з наявністю нової директиви.

ТЦК та СП військовозобов'язані військова служба військовий призов мобілізація війна в Україні

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