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В ТЦК объяснили, законно ли мобилизовать мужчин после 50 лет

24 октября 2024 19:52
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Мобилизация в Украине — будут ли призывать на службу мужчин после 50 лет
Работник ТЦК выписывает повестку. Иллюстративное фото: Киевский областной ТЦК и СП
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Мобилизация граждан в возрасте 50-60 лет правомерна и полностью соответствует нормам действующего законодательства. Военнообязанные этой возрастной категории могут быть призваны на службу на общих условиях.

Об этом сообщила пресс-служба Волынского областного ТЦК и СП в четверг, 24 октября.

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Мобилизация мужчин после 50 лет

В ТЦК отметили, что военнослужащие продолжают в рамках мобилизационных мероприятий проверять военно-учетные документы, вести учет военнообязанных и принимать другие меры, предусмотренные действующим законодательством. Согласно закону о мобилизации к службе могут быть призваны лица от 18 до 60 лет.

"А относительно "сенсации" вокруг новости, что мужчин в возрасте от 50 до 60 лет не будут мобилизовать, отмечаем, что запрета на призыв на военную службу граждан данной возрастной категории нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в Украине мужчин от 50 до 60 лет мобилизуют по установленному порядку, то есть лица данного возраста, которые не имеют освобождения от службы, подлежат мобилизации на общих условиях.

"Стоит заметить, что во время мобилизации основное внимание уделяется определению пригодности к службе по состоянию здоровья, военной специальности и имеющемуся опыту. Таким образом, если лицо старше 50 лет соответствует вышеуказанным критериям, оно может быть мобилизованным", — отметили в Волынском ТЦК.

мобилизация мужчин 50-60 лет
Сообщение Волынского ТЦК. Фото: скриншот

Напомним, мобилизационный ресурс в Украине оценивается от трех до пяти миллионов мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

Ранее мы писали о том, изменились ли правила выезда за границу для мужчин в возрасте 50+ с наличием новой директивы.

ТЦК и СП военнообязанные военная служба военный призыв мобилизация война в Украине

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