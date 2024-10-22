У ТЦК повідомили, як запровадження повісток поштою вплинуло на мобілізаційний процес

Повістка в поштовому ящику. Фото ілюстративне: 18000.com.ua

Військовозобов'язаним в Україні вже надсилають повістки поштою. Попри це якість мобілізації поки що не покращилася.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник адміністративного відділу районного ТЦК в Києві Олег Коротченко.

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За словами Коротченка, швидкого або всеосяжного стрибка мобілізації особисто він не бачить. До ТЦК зазвичай йдуть громадяни, які впевнені, що мають право на відстрочку, бронювання або хочуть вирішити якісь проблемні питання.

"Якщо людина не має підстав для відстрочки або бронювання, ну ви розумієте...", — зазначив військовий.

Також він додав, що були випадки, коли повістки повторно надходили людям з інвалідістю й тим, хто вже має бронь, тому потрібен механізм для вирішення цього питання.

Нагадаємо, протягом 2023 року інвалідність отримали 230 тисяч українців. Понад 138 тисяч із цієї кількості — чоловіки.

Також ми повідомляли, що деякі захворювання нервової системи є підставою для звільнення від мобілізації. Зокрема, йдеться про менінгіт, епілепсія та хвороба Паркінсона.