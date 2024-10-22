В ТЦК сообщили, как введение повесток по почте повлияло на мобилизационный процесс

Повестка в почтовом ящике. Фото иллюстративное: 18000.com.ua

Военнообязанным в Украине уже присылают повестки по почте. Несмотря на это, качество мобилизации пока не улучшилось.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил начальник административного отдела районного ТЦК в Киеве Олег Коротченко.

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По словам Коротченко, быстрого или всеобъемлющего скачка мобилизации лично он не видит. В ТЦК обычно идут граждане, которые уверены, что имеют право на отсрочку, бронирование или хотят решить какие-либо проблемные вопросы.

"Если у человека нет оснований для отсрочки или бронирования, ну вы понимаете...", — отметил военный.

Также он добавил, что были случаи, когда повестки повторно поступали людям с инвалидностью и уже имеющим бронь, поэтому нужен механизм для решения этого вопроса.

Напомним, за 2023 год инвалидность получили 230 тысяч украинцев. Более 138 тысяч из этого количества мужчины.

Также мы сообщали, что некоторые заболевания нервной системы являются основанием для освобождения от мобилизации. В частности, речь идет о менингите, эпилепсии и болезни Паркинсона.