Оформлення відстрочки - підстава для відстрочки, якщо у ТЦК не перевірили

Оформлення документів у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Територіальний центр комплектування перевіряє підстави для продовження відстрочки від мобілізації. У випадку, коли ці підстави неможливо перевірити, ТЦК звертається до самого військовозобов’язаного громадянина.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама

Читайте також:

Коли право на відстрочку втрачається

Відстрочка від мобілізації в Україні має продовжуватися автоматично, але не безстроково — а не більш як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку.

"У разі виявлення відсутності законних підстав у військовозобов’язаного для відстрочки від мобілізації, комісія при ТЦК скасовує таку відстрочку протягом семи днів з дати виявлення відсутності законних підстав у військовозобов’язаного", — зазначив юрист Владислав Дерій.

Перевірити підстави неможливо, що робитиме ТЦК

Юрист пояснив, що відбувається у ситуації, коли виявити наявність чи відсутність підстав неможливо з об’єктивних причин.

"У разі неможливості провести перевірку наявності у військовозобов’язаного підстав для відстрочки, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомляє йому засобами телефонного, електронного або поштового зв’язку про необхідність надання ним відповідних підтвердних документів для продовження раніше наданої відстрочки", — наголосив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які нові правила продовження відстрочки з’являться у травні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, коли ТЦК може відмовити у відстрочці поштою.