Оформлення відстрочки - підстава для відстрочки, якщо у ТЦК не перевірили

У ТЦК не змогли перевірити підставу для відстрочки — що далі
Територіальний центр комплектування перевіряє підстави для продовження відстрочки від мобілізації. У випадку, коли ці підстави неможливо перевірити, ТЦК звертається до самого військовозобов’язаного громадянина.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Коли право на відстрочку втрачається
Відстрочка від мобілізації в Україні має продовжуватися автоматично, але не безстроково — а не більш як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку.
"У разі виявлення відсутності законних підстав у військовозобов’язаного для відстрочки від мобілізації, комісія при ТЦК скасовує таку відстрочку протягом семи днів з дати виявлення відсутності законних підстав у військовозобов’язаного", — зазначив юрист Владислав Дерій.
Перевірити підстави неможливо, що робитиме ТЦК
Юрист пояснив, що відбувається у ситуації, коли виявити наявність чи відсутність підстав неможливо з об’єктивних причин.
"У разі неможливості провести перевірку наявності у військовозобов’язаного підстав для відстрочки, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомляє йому засобами телефонного, електронного або поштового зв’язку про необхідність надання ним відповідних підтвердних документів для продовження раніше наданої відстрочки", — наголосив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які нові правила продовження відстрочки з’являться у травні 2025 року.
Додамо, ми повідомляли про те, коли ТЦК може відмовити у відстрочці поштою.
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