Оформление отсрочки - основание для отсрочки, если в ТЦК не проверили

Оформление документов в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Территориальный центр комплектования проверяет основания для продления отсрочки от мобилизации. В случае, когда эти основания невозможно проверить, ТЦК обращается к самому военнообязанному гражданину.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Отсрочка от мобилизации в Украине должна продолжаться автоматически, но не бессрочно — а не более чем до наступления обстоятельств, при которых лицо теряет законные основания на отсрочку.

"В случае выявления отсутствия законных оснований у военнообязанного для отсрочки от мобилизации, комиссия при ТЦК отменяет такую отсрочку в течение семи дней с даты выявления отсутствия законных оснований у военнообязанного", — отметил юрист Владислав Дерий.

Проверить основания невозможно, что будет делать ТЦК

Юрист объяснил, что происходит в ситуации, когда выявить наличие или отсутствие оснований невозможно по объективным причинам.

"В случае невозможности провести проверку наличия у военнообязанного оснований для отсрочки, территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщает ему средствами телефонной, электронной или почтовой связи о необходимости предоставления им соответствующих подтверждающих документов для продолжения ранее предоставленной отсрочки", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, какие новые правила продления отсрочки появятся в мае 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, когда ТЦК может отказать в отсрочке по почте.