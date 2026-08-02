У Смілі люди у військовій формі виламали двері будинку: коментар ТЦК

Працівники ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Укрінформ

Любомир Кучер редактор, юрист

У Смілі на Черкащині стався інцидент за участю людей у військовій формі. Відео поширили в мережі, стверджуючи, що до порушення причетні представники ТЦК. Військкомат розпочав службову перевірку.

​Про це 31 липня повідомив Черкаський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

​Що відомо про інцидент

​Люди у військовій формі виламали двері приватного житлового будинку. За словами авторки відео, невідомі думали, що господарів немає вдома, але застали жінку, яка зафільмувала порушення на камеру свого телефона. Після цього фігуранти втекли.

​У регіональному військкоматі запевняють: якщо факт перевищення службових повноважень доведуть, винних притягнуть до відповідальності. Про результати перевірки повідомлять додатково.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Офіс Генпрокурора та Головне управління Нацполіції в Чернігівській області повідомляв, що на Чернігівщині працівник ТЦК та СП фіктивно мобілізував 21 військовозобов'язаного. Представник військкомату вносив неправдиві дані до системи "Оберіг". Порушнику загрожує до шести років в'язниці.

Також Новини.LIVE з посиланням на ДБР повідомляв про проведення спецоперації "Чесний призов". Правоохоронці перевіряли, чи немає у військкоматах корупції, чи не сприяють представники ТЦК ухиленню від мобілізації та чи не перевищують службових повноважень. Слідчі дії провели в понад сотні ТЦК та СП у різних регіонах України.