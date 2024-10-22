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У Полтавському ТЦК виявили тіло чоловіка — військкомат заявив про самогубство

22 жовтня 2024 12:45
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
На Полтавщині у приміщенні ТЦК виявили тіло чоловіка
Оформлення документів. Фото: ХОТЦК
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Полтавській області у понеділок, 21 жовтня, в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було знайдене тіло чоловіка з явними ознаками того, що він наклав на себе руки. Слідів насилля виявлено не було, поліція розпочала слідчі дії.

Ситуацію прокоментували у Полтавському обласному ТЦК та СП.

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В ТЦК зазначили, що на пункт попереднього збору військовозобов'язаний прибув у супроводі поліції, оскільки перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож було складено акт відмови.

За даним фактом готувалося повідомлення до поліції про вчинення цим чоловіком кримінального правопорушення. Громадянин в минулому році вже був засуджений за даною статтею на три роки позбавлення волі зі звільненням від покарання з одним роком випробувального терміну. Цей термін завершився у вересні цього року.

"Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося — він очікував на збірному пункті, доки будуть оформлені усі документи", — зазначили в ТЦК.

За даним фактом правоохоронними органами порушено кримінальну справу. Для з'ясування всіх обставини цієї події проводиться службове розслідування.

Також в ТЦК закликали українців дотримуватися інформаційної гігієни до завершення слідчих дій.

ТЦК та СП
Коментар Полтавського ТЦК та СП. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що командування 123-ї бригади територіальної оборони ЗСУ проводить службове розслідування для з'сування обставин смерті командира 186-го батальйону Ігоря Гриба.

Також у Кривому Розі проводяться слідчі дії на місці смерті екскандидата в мери та колишнього очільника Центрального гірничо-збагачувального комбінату (ЦГЗК) групи "Метінвест" Дмитра Шевчика. За цим фактом відкрите Кримінальне провадження.

Україна самогубство ТЦК та СП поліція Полтава

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